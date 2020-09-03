Лукашенко сказал, кто первым в Белоруссии испытает вакцину от COVID-19

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко первым в стране испытает на себе российскую вакцину от коронавируса, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», Лукашенко сообщил, что прививку Головченко сделают 3 сентября.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что республика станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса, а белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе ее испытаний.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.