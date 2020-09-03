Британия назвала условия для возвращения России в G7

Для возвращения в «большую семерку» – G7 – России необходимо «изменить свое поведение», заявил официальный представитель канцелярии премьера Британии.

«Россия должна изменить поведение, прежде чем присоединиться к «семерке», – цитирует представителя офиса премьера Британии РИА «Новости».

Он пояснил, что российскому руководству нужно ответить на вопросы по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Мы преданы задаче работать с нашими международными партнерами, чтобы продемонстрировать, что использование запрещенного химоружия влечет за собой последствия», – сказал представитель британского премьера.

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.

МИД России заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7.

В Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.