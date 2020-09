Стали известны результаты вскрытия тела дочери актера Конкина Юрий Башмет заразился коронавирусом Роскомнадзор попросил Twitter объяснить исключение аккаунта РИА «Новости» из поиска 29 сентября 2020, 10:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Роскомнадзор направил администрации Twitter Inc. письмо с просьбой объяснить причины исключения из поисковой выдачи аккаунта российского информационного агентства РИА «Новости», говорится в сообщении ведомства. «Роскомнадзор обратился к компании Twitter Inc. с просьбой объяснить, по каким причинам в поисковой выдаче социальной сети Twitter отсутствует аккаунт российского информационного агентства РИА «Новости», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В письме, направленном руководству компании, Роскомнадзор отмечает, что у него имеется информация о том, что в результате действий, предпринятых администрацией Twitter Inc., пользователи Twitter, которые не были подписаны на аккаунт РИА «Новости», теперь не смогут найти его в соцсети ни в России, ни в других странах. «Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта РИА «Новости», – говорится в письме. Как сообщило в понедельник РИА «Новости», администрация соцсети Twitter удалила из поисковой выдачи аккаунт этого российского агентства. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. «Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», – заявила по этому поводу пресс-служба МИА «Россия сегодня».

