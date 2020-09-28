В Госдуме осудили стремление Twitter ввести цензуру

Взгляд
28 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:04  |  vz.ru
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Путешествия по России стали еще выгодней

Стали известны улучшенные условия программы по возврату кешбэка за отдых в России Егор Алеев/ТАСС
Беспрецедентная акция от государства по возврату кешбэка при покупке тура по России привлекла на порядок меньше туристов и денег, чем ожидали в Ростуризме. В Японии схожей госпрограммой воспользовались целых два миллиона японцев, а в России – всего 50 тыс. человек. Однако Ростуризм решил исправить ситуацию и существенно улучшил условия акции. И теперь есть надежда повторить успех японцев.  Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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России необходимо вернуть смертную казнь

Сергей Мардан, публицист
Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Подробности...
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Перед Россией в Закавказье стоит задача фантастической сложности

Андрей Перла, Политолог
Россия, конечно, должна до самой последней возможности противиться тому, чтобы ее втянули в войну. Потому что случись такое, это будет русско-турецкая война, и ее последствия трудно вообразить. Подробности...
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Турция ищет повод для войны на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

Обсуждение: 6 комментариев

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 26 комментариев
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    В Госдуме осудили стремление Twitter ввести цензуру

    28 сентября 2020, 13:52

    Текст: Андрей Самохин

    «Это акт политической цензуры. Мы наблюдаем очередное проявление уже ставшего классическим американского подхода к цензурированию соцсетей», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя решение Twitter удалить аккаунт РИА Новости из поисковой выдачи.

    «Компания Twitter даже не предупредила РИА Новости, не предъявила никаких требований, не уведомила. Обычно в таких случаях, если речь идет о частных лицах, соцсеть уведомляет: мы убираем вас из выдачи по таким-то причинам, или мы временно блокируем ваш аккаунт по каким-то определенным причинам. Здесь ничего такого не было сделано, это классический акт политической цензуры как она есть. Мы наблюдаем очередное проявление уже ставшего классическим американского подхода к цензурированию соцсетей», – подчеркнул  член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

    Как сообщило в понедельник РИА Новости, администрация соцсети Twitter удалила из поисковой выдачи аккаунт этого российского агентства. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. «Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», - заявила по этому поводу пресс-служба МИА «Россия сегодня».

    В августе руководство Twitter сообщило, что будет маркировать аккаунты СМИ, находящихся под контролем властей. При этом, как отметили в МИА «России сегодня», аккаунты «Голоса Америки» и «Радио Свобода» не снабжены подобными маркировками. «Зато в личном аккаунте (главного редактора RT) Маргариты Симоньян есть пометка «Государственное издание», – отметили в пресс-службе «России сегодня». В информагентстве просят считать это сообщение обращением в Роскомнадзор.

    «Компании типа Twitter или Youtube говорят о том, что они соблюдают права пользователей, уделяют большое внимание вопросу толерантности, вопросам соблюдения всех норм и требований закона, – отметил депутат Горелкин. – При этом они часто забывают сообщать об их локализации, где находятся их головные офисы, где они платят налоги».

    «Но очевидно, что Twitter – это прежде всего американская компания и действует она в соответствии с американскими законами и подчиняется требованиям американских властей, – указал Горелкин. – С учетом международной ситуации мы видим, что ни о каких правах пользователей речи здесь быть не может. В этой связи я уже много раз говорил о том, что нам нужно заниматься локализацией крупных международных корпораций в России, принуждать их открывать офисы в нашей стране».

    Депутат убежден, что российским законодателям нужно принимать норму о том, что, если компания работает в России, зарабатывает здесь деньги, они должны открывать полноценное представительство.

    «Официальная статистика говорит нам о том, что государственные ведомства, госкомпании в рамках своих рекламных кампаний официально размещают рекламу в том числе и в Twitter, и в Facebook, еще в ряде компаний за несколько миллиардов рублей в год, – заметил Горелкин. – Я бы сформулировал, что нужно не рекомендовать размещать деньги наших налогоплательщиков, государственные деньги в рекламных бюджетах компаний, которые не соблюдают российское законодательство и проповедует практически правовой нигилизм в отношении нашей страны».

    Вместе с тем, депутат высказался против предложений «наказывать» иностранные соцсети, искусственно замедляя их трафик в России.  «Это бьет по нашим рядовым пользователям, по нашим гражданам, которые пользуются той или иной соцсетью, – указал Горелкин. – Я против инструментов, которые ухудшают положение наших граждан. Но за инструменты, которые ухудшают финансовую отчетность правовых нигилистов». 


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