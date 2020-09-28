Правоохранители начали проверку высказываний Милова о Рошале на наличие клеветы

Правоохранительные органы начали проверку после высказываний блогера и сторонника Алексея Навального Владимира Милова о докторе Леониде Рошале.

«Проводится проверка на наличие признаков преступления по статье о клевете (ст. 128.1 УК РФ)», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, Милов сравнил Рошаля с нацистским преступником Йозефом Менгеле, который ставил опыты на людях в концлагерях.

В поддержку Рошаля выступил эксперт ОНФ, главный врач городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

«Рошаль – великий доктор и великий гражданин, человек, который никогда не жалел ни здоровья, ни жизни ради своего дела. Для нас – это знамя, а это знамя оскорбили. И мы опять это съедим? А завтра оскорбят наших жен, наших дочерей? И мы опять будем умываться? Мы кто? Почему мы позволяем над собой такое? Это не должно остаться безнаказанно», – сказал Мясников.

Милова раскритиковали и другие блогеры. Илиас Меркури назвал поступок Милова низостью, а публицист Михаил Шахназаров отметил, что Милов слишком многое себе позволяет. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что есть все основания для привлечения Милова к административной ответственности.

Член СПЧ Кирилл Вышинский также заявил, что Милова следует наказать за оскорбление одного из лучших детских хирургов Леонида Рошаля

Леонид Рошаль признан заслуженным детским врачом, он лечил и спасал детей во множестве военных конфликтов, в том числе в Нагорном Карабахе, и во время Чеченской войны. Также доктор награжден почетной медалью «За заслуги по осуществлению защиты прав человека» Международного комитета по защите прав человека при ООН в 2013 году.