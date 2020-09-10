Милова призвали наказать за оскорбление Рошаля

Публицист Леонид Дегтярев заявил, что необходимо призвать к ответственности блогера Владимира Милова, назвавшего доктора Леонида Рошаля «доктором Менгеле».

«Неужели вся эта отвратительная ситуация с оскорблением одного из величайших детских хирургов в российской истории Милову просто сойдет с рук? Считаю, что он должен ответить по всей строгости закона», – написал в своем Twitter публицист.

В прикрепленном ролике отмечается, что Милов также назвал Рошаля «старой образиной» и преступником в эфире канала «Навальный Live».

Рошаль признан заслуженным детским врачом, он лечил и спасал детей во множестве военных конфликтов, в том числе в Нагорном Карабахе, и во время Чеченской войны. Также доктор награжден почетной медалью «За заслуги по осуществлению защиты прав человека» Международного комитета по защите прав человека при ООН в 2013 году.

Напомним, Милова раскритиковали и другие блогеры. Илиас Меркури назвал поступок Милова низостью, а публицист Михаил Шахназаров отметил, что Милов слишком многое себе позволяет.

Ранее Рошаль обратился к жене блогера Алексея Навального Юлии и отметил, что не верит в то, что она написала некорректное письмо в ответ на его инициативу создать экспертную группу для изучения причин состояния Алексея Навального.

Супруга Навального критически отнеслась к инициативе Рошаля, заявив, что тот не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Алексей Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете. Сообщалось, что немецкая полиция усилила охрану россиянина. Сообщалось также, что Берлин направил результаты проб Навального экспертам ОЗХО.