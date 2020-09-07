Рошаль ответил на письмо Навальной

Президент союза «Национальная медицинская палата» (НМП), доктор Леонид Рошаль обратился к жене блогера Алексея Навальног Юлии и отметил, что не верит в то, что она написала некорректное письмо в ответ на его инициативу.

«Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя», – написал он в Twitter.

Ранее президент Национальной медицинской палаты России, доктор Леонид Рошаль предложил немецким врачам создать экспертную группу для изучения причин состояния Алексея Навального.

По его словам, в Нацмедпалате рассчитывают на возможность совместно с Германией изучать природу отравления Навального. «Если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело», – отметил Рошаль.

Между тем, Национальная Ассоциация Заслуженных врачей России поддержала инициативу Рошаля.

«Медицина всегда была вне политики, главное – это здоровье человека. Как врач я поддерживаю Леонида Рошаля в предложении сотрудничества с немецкими коллегами. Врачи часто при необходимости привлекают зарубежных медспециалистов в сложных клинических случаях, это обычная многолетняя практика, в том числе, международная. Особенно это крайне важно в этой конкретной ситуации, когда мнения российских и немецких медиков расходятся, однозначно нужна прозрачность и общие усилия», – приводятся слова президента Ассоциации, доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача Виктора Егорова в сообщении организации в Facebook.

«Мы не можем сбрасывать со счетов политические интересы сторонников Навального и желание использовать ситуацию против России. Особенно настораживает поспешность, с которой супруга блогера в оскорбительном тоне высказалась против предложения Леонида Рошаля – врача с большой буквы, имеющего мировой авторитет. Мы считаем, что подобные высказывания в адрес Леонида Михайловича, и всех врачей недопустимы», – отметил Егоров.

«Напоминаем также и то, что ни одного слова благодарности со стороны окружения Навального не дождались омские медики, которые оказали первую реанимационную помощь больному, находившемуся в тяжелом состоянии. На тот момент было сделано всё необходимое, чтобы спасти ему жизнь. Однако вместо этого на врачей посыпались необоснованные обвинения. Национальная Ассоциация заслуженных врачей России вынуждена была призвать прекратить попытки дискредитации омских врачей. И сейчас мы вновь призываем отодвинуть в сторону политику и сделать ситуацию вокруг состояния Навального максимально прозрачной, в которой не будет места беспочвенным домыслам», – подчеркнул президент Ассоциации.

Супруга Навального Юлия критически отнеслась к инициативе Рошаля, заявив, что президент Национальной медицинской палаты России не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа. «Вы выступаете не как врач, а как голос государства», – написала Юлия Навальная в личном блоге в Instagram, сообщает РИА Новости.

В минувшую среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении блогера.

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.