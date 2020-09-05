Рошаль предложил немецким врачам создать экспертную группу по Навальному

Национальная медицинская палата России обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для изучения причин состояния российского оппозиционера Алексея Навального.

«Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате <...> для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, (чтобы) посмотреть основную причину состояния Навального», – сказал президент Национальной медицинской палаты России, доктор Леонид Рошаль, передает ТАСС.

По его словам, в Нацмедпалате рассчитывают на возможность совместно с Германией изучать природу отравления Навального.

«Если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело», – отметил Рошаль.

Напомним, ранее в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому оппозиционер, докладывали о том, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.