Соратника Навального раскритиковали за сравнение Рошаля с нацистским врачом

Блогер Владимир Милов сравнил президента союза «Национальной медицинской палаты», доктора Леонида Рошаля с нацистским преступником Йозефом Менгеле, который ставил опыты на людях в концлагерях.

Милов у себя в Twitter перепостил сообщение Рошаля в адрес Юлии Навальной, прокомментировав его двумя словами: «Доктор Менгеле». На это обратил внимание блогер Илиас Меркури.

«Феноменальной низости оппозиционер-блогер Милов сравнил Рошаля с нацистским преступником, который ставил опыты на людях в концлагерях», – написал он в Telegram.

Напомним, ранее Рошаль обратился к жене блогера Алексея Навального Юлии и отметил, что не верит в то, что она написала некорректное письмо в ответ на его инициативу создать экспертную группу для изучения причин состояния Алексея Навального.

Супруга Навального критически отнеслась к инициативе Рошаля, заявив, что президент Национальной медицинской палаты России не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.

В минувшую среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении блогера.