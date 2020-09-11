Милова призвали привлечь к ответственности за оскорбление Рошаля

Исполнительный директор «Россия Сегодня», член СПЧ Кирилл Вышинский выразил мнение, что соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова следует наказать за оскорбление одного из лучших детских хирургов Леонида Рошаля.

«Социальные сети – это странная территория, где, как кажется, можно все: оскорблять, унижать, разжигать и т.д. Собственно говоря, я с этим знаком еще по Украине. Но то, что касается конкретно Милова, его оскорблений в отношении очень уважаемого, заслуженного и высококвалифицированного человека с репутацией серьезного гуманиста, я бы специально употребил этот термин, может быть, даже выдающегося, мне кажется это просто возмутительным», – отметил Вышинский в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, заявления Милова отсылают нас «к совершенно бесчеловечной, антигуманитарной идеологии нацизма и его представителям, которые были связаны в том числе и с медицинской отраслью». В то же время Вышинский добавил, что не хочет повторять высказывания политика в адрес детского хирурга.

«Я считаю, что рано или поздно за такие вещи нужно наказывать. Естественно, в каком-то законном порядке. Любые оскорбления, сами по себе, не красят человек, но когда они употребляют в отношении доктора Рошаля то, что говорил, вернее, писал Милов. Мне кажется, что наказание должно быть показательным в этих случаях. Просто для того, чтобы задекларировать, что у нас все-таки есть общегуманитарные принципы, ценности, которые мы не отдадим на поругание таким людям типа Милова», – заключил член СПЧ.

Член ОП Башкортостана, председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов также раскритиковал Милонова.

«При всем том, что я, мягко говоря, не в восторге от того, что произошло с Навальным, когда я смотрю на Милова, мне кажется, что у него пена изо рта уже идет. Первое, что необходимо сделать, это проверить его на психическое здоровье. А если оно вдруг окажется нормальным, то потом уже каким-то компетентным органам надо с ним разговаривать», – заявил Мурзагулов в комментарии «ФедералПресс».

По его словам, «по человеку, который позволяет себе такие высказывания, который называет одного из самых уважаемых людей страны, по сути, фашистом, целый ворох статей уголовного и административного кодекса просто плачут». «Но для этого необходимо все-таки убедиться в его здоровье. Мне кажется, что он не здоров. Потому что вот этот бред, который он говорит, – он нездоровый. Мне искренне жаль Владимира Милова, потому что это был бы вполне нормальный член общества, если бы не его вот эта ненависть лютая ко всему, что не отвечает его представлениям о прекрасном», – добавил Мурзагулов.

Поводом для претензий к Милову стали его оскорбительные высказывания в адрес одного из лучших детских хирургов Леонида Рошаля в видеоролике на Youtubе в ответ на призыв врача создать международную группу для расследования дела о госпитализации Алексея Навального.

Милова раскритиковали и другие блогеры. Илиас Меркури назвал поступок Милова низостью, а публицист Михаил Шахназаров отметил, что Милов слишком многое себе позволяет. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что есть все основания для привлечения Милова к административной ответственности.

Леонид Рошаль признан заслуженным детским врачом, он лечил и спасал детей во множестве военных конфликтов, в том числе в Нагорном Карабахе, и во время Чеченской войны. Также доктор награжден почетной медалью «За заслуги по осуществлению защиты прав человека» Международного комитета по защите прав человека при ООН в 2013 году.