На Украине начали расшифровку черных ящиков разбившегося Ан-26

Украинские специалисты приступили к расшифровке черных ящиков военно-транспортного самолета Ан-26, который разбился 25 сентября у города Чугуева в Харьковской области, сообщил украинский вице-премьер Олег Уруский.

«Бортовые самописцы найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена», – написал он в Facebook.

По его словам, дешифровкой занимаются авиационные эксперты под контролем Государственного бюро расследований, процесс займет от трех до пяти дней.

Уруский добавил, что обломки самолета собраны и перевезены на территорию военной части в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной. Также он заявил, что в понедельник начнется процесс сбора образцов ДНК родственников погибших для идентификации тел.

В свою очередь спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал все министерства и ведомства Украины, задействованные в расследовании авиакатастрофы, в короткие сроки предоставить объективную информацию о причинах трагедии, передает ТАСС.

«Обращаюсь ко всем вовлеченным министерствам и ведомствам [с призывом] приложить максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки мы получили объективную информацию о том, что случилось и почему произошла такая трагедия на территории нашего государства», – сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что были извлечены «черные ящики» упавшего в городе Чугуеве в Харьковской области самолета.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» сообщила, что в авиакатастрофе погиб сын депутата Николаевского облсовета Вадима Олабина Владимир.

Между тем обломки упавшего борта решили перевезти в одну из воинских частей Харькова.

Президент страны Владимир Зеленский сообщал, что выжить удалось только одному курсанту – Вячеславу Злочевскому, второй выживший скончался утром в субботу. Сообщалось, что он смог выжить в авиакатастрофе благодаря тому, что его прикрыла часть самолета.