Премьер Болгарии счел обоснованной высылку российских дипломатов

Спецслужбы и прокуратура Болгарии собрали достаточно данных, чтобы обвинить российских дипломатов в шпионаже и выслать их, считает премьер-министр страны Бойко Борисов.

Борисов заявил об этом после того, как посольство России в Софии назвало решение болгарских властей безосновательным, передает ТАСС.

По словам премьера, он предупреждал, что «на территории Болгарии есть недопустимые вещи и каждый, кто будет пытаться заниматься шпионажем, будет должным образом проверен и выдворен» из страны.

«Чтобы действовать таким образом, у государственного агентства национальной безопасности и прокуратуры было достаточно оснований», – добавил он.

Ранее стали известны имена высланных из Болгарии российских дипломатов. В МИД России заявили, что данный шаг является преднамеренной попыткой нанести ущерб взаимодействию двух стран.