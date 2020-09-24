Москва отреагировала на высылку российских дипломатов из Софии

Высылка сотрудников торгпредства России из Софии – преднамеренная попытка нанести ущерб взаимодействию стран, Москва ответит на эти шаги, заявили в МИД России.

В МИД заявили, что выражают сожаление из-за решения Софии «объявить сотрудников торгпредства России в Болгарии persona non grata на основании надуманных обвинений», передает РИА «Новости».

«Рассматриваем это как преднамеренную попытку нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому взаимодействию. Об ответных мерах будет объявлено позднее», – добавили в ведомстве.

Ранее стали известны имена высланных из Болгарии российских дипломатов.