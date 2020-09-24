Стали известны имена высланных из Болгарии российских дипломатов

Из Болгарии выслали заместителя торгового атташе Сергея Николашина и дипломата Вадима Быкова, сообщают СМИ.

Источники сообщили, что Николашин и Быков якобы могли заниматься сбором засекреченной информации о планах по перевооружению болгарской армии, о новейших вооружениях и, в частности, о самолете F16/блок 70, передает «Интерфакс» со ссылкой на местное издание «24 часа».

Также существуют подозрения, что дипломаты якобы могут быть «связаны» с частыми взрывами на болгарских военных заводах.

Сообщается, что Николашин и Быков «пытались наладить контакты с ключевыми чиновниками болгарского минобороны», от которых зависели вопросы обеспечения войск и заключения контрактов с другими странами.

Болгарское издание напоминает, что Болгария входит в НАТО, однако продолжает платить России значительные суммы по контрактам за ремонт давно поставленного оборудования и вооружений.

Ранее стало известно, что МИД Болгарии объявило о высылке двух российских дипломатов после обвинений их в шпионаже.

Напомним, 28 октября 2019 года Болгария решила выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. Россия в ответ выслала болгарского дипломата, заявив, что рассматривает этот шаг Софии «как откровенно недружественный и провокационный».