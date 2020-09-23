Болгария выслала двух российских дипломатов

Министерство иностранных дел Болгарии объявило о высылке двух российских дипломатов после обвинений их в шпионаже.

«Министерство иностранных дел республики Болгария объявило двух российских дипломатов, аккредитованных в стране, персонами нон грата. Посольство России уведомлено нотой. В распоряжении двух дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть нашу страну», – цитирует ТАСС заявление ведомства.

МИД Болгарии отметил, что в среду получил письмо болгарской прокуратуры с постановлением об остановке расследования уголовного дела в отношении двух дипломатов.

«В рамках своей компетенции МИД предпринял необходимые действия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях», – добавили в министерстве.

Болгарская прокуратура заявила, что два российских дипломата занимались разведкой и шпионажем в стране, передает РИА «Новости».

«В ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года по настоящий момент два гражданина Российской Федерации осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. Их целью была передача собранной информации, представляющей служебную и государственную тайну, российской военной разведке в Москве», – сообщило надзорное ведомство.

У россиян есть дипломатический статус, по этой причине уголовное дело в отношении них прекратили.

28 октября 2019 года Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. Россия заявила о возможности принятия ответных мер, и выслала болгарского дипломата.

Москва заявила, что рассматривает этот шаг «как откровенно недружественный и провокационный». Российская сторона оставила за собой право на ответные меры.

В январе объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию.