Пашаев собрался избираться в Госдуму

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о своем намерении избираться в Госдуму в 2021 году.

Он пояснил, что принял такое решение еще в прошлом году. «C прошлого года запланировал, я подавал документы в Мосгордуму, но дальше не пошел. А потом понял, что Москва не для меня, и решил готовится к выборам в Госдуму. От какой партии, пока не буду разглашать», – сказал Пашаев ТАСС.

По словам Пашаева, адвокатская работа схожа с депутатской. «Депутат защищает интересы людей, как и адвокат. Я профессионально этим занимался 20 лет. Я хочу защищать людей на более высоком уровне», – заявил бывший адвокат.

Напомним, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по сообщениям СМИ о возможных противоправных действиях Пашаева. Речь идет о публикациях, согласно которым «Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров». СМИ утверждают, что Пашаев якобы обманным путем прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката. На этот раз его лишили статуса на год. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.

Теперь уже бывший адвокат Пашаев представлял интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве. Артист получил восемь лет колонии общего режима, после чего отказался от услуг Пашаева.

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