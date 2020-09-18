Пашаев увидел плюсы в лишении статуса адвоката

Юрист Эльман Пашаев отреагировал на решение Адвокатской палаты Северной Осетии лишить его статуса адвоката, и пояснил, что продолжит заниматься юриспруденцией.

«Продолжу заниматься своими делами – гражданскими, арбитражными, семейными делами. Для этого же не требуется статус адвоката. Также буду дальше осуществлять [деятельность]. [Настроение] боевое. Зато язык развязали мне, знаете, с адвокатским статусом многое нельзя говорить. Мне статус прекратили – еще год язык будет развязан», – сказал Пашаев в беседе с 360.

«Я заранее же сказал, что статус прекратят, мои высказывания были определенные, но это не заслуживает прекращения», – приводит его слова ТАСС.

Пашаев отметил, что закон предусматривает и другие виды наказания – замечания, предупреждения, выговор.

«Но опять же – я от этого не перестану любить народ осетинской республики. <...> Я вами горжусь, гордился. Я вас уверяю, год пройдет, я все равно вернусь в эту палату», – заявил он.

Пашаев также отметил, что не согласен с решением совета. «Время покажет. Будем действовать в правовом поле», – сказал он, оценивая перспективы обжалования решения.

Напомним, Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката.

На этот раз его лишили статуса на год.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

В июле сообщалось, что адвокаты по делу актера Михаила Ефремова Пашаев и Александр Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия – Алания.

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