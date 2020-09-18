Пашаева лишили статуса адвоката

Бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев лишен статуса адвоката, заявили в Федеральной палате адвокатов (ФПА).

«Пашаев лишен статуса адвоката по решению совета Адвокатской палаты [Северной Осетии]», – сообщили РИА «Новости» в ФПА.

Глава палаты Марк Гаглоев заявил, что Пашаев лишен статуса сроком на один год, передает ТАСС.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко счел лишение Пашаева статуса наиболее правильным решением.

«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», – отметил Пилипенко.

Ранее Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката.

В пятницу состоялось рассмотрение дисциплинарного дела Пашаева.

Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева.

Перед этим квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

В июле сообщалось, что адвокаты по делу актера Михаила Ефремова Пашаев и Александр Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия – Алания.

Пашаев 10 сентября сообщил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.

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