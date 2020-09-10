Пашаев признался в нарушении Кодекса этики адвоката

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший в уголовном деле о ДТП интересы актера Михаила Ефремова, признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ.

«Я согласен, что нарушил Кодекс этики адвоката, так как сказал лишнее журналистам. Это действительно нарушение», – передает ТАСС слова Пашаева.

Вместе с тем он отметил, что в связи с его адвокатской деятельностью квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии нарушений не нашла.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.