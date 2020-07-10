Адвокаты по делу Ефремова отреагировали на наказание за нарушение этики

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и адвокат стороны погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский отреагировали на привлечение к дисциплинарной ответственности, инициированное Федеральной палатой адвокатов (ФПА) России.

«Я ничего не знаю об этом. Но знаю, что следствие ничего не писало, потому что я вчера видел следователя», – сказал телеканалу 360 Добровинский.

Он пояснил, что подробности сможет сообщить тогда, когда получит документы о возбуждении дисциплинарного дела.

Пашаев сообщил, что ФПА не имеет права на такие действия, поскольку не регулирует его работу.

«Рассматривает любое нарушение в отношении меня Адвокатская палата Республики Северная Осетия–Алания», – уточнил юрист.

Пашаев выразил уверенность, что не допускал нарушений. ФПА, по его словам, «не начальство и не административное руководство» для него.

«Как можно было возбудить дело без меня? Они должны были вызвать меня на комиссию», – сказал Пашаев. В таком случае должно было прийти письмо в территориальную палату, но он ничего не получал.

«Это вброс. Хотят к себе привлечь внимание», – заключил защитник Ефремова.

Ранее ФПА России сообщила, что Пашаев и Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. В ФПА заявили, что корпоративная культура адвокатского сообщества отторгает саморекламу, а высказываниям адвоката «должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости». Адвокату в любых публичных высказываниях и комментариях «следует проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность».

Напомним, 8 июля Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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