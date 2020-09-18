Пашаев приехал на рассмотрение своего дисциплинарного дела

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прибыл на заседание совета Адвокатской палаты Северной Осетии, который рассмотрит дисциплинарное дело в его отношении.

«Рассчитываю на справедливое решение. Мне готовиться не к чему, я готов всегда», – цитирует ТАСС Пашаева.

Напомним, Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева.

Перед этим квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

В июле сообщалось, что адвокаты по делу актера Михаила Ефремова Пашаев и Александр Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия – Алания.

Пашаев 10 сентября сообщил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

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