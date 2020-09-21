Глава СК поручил проверить сообщения о мошенничестве Пашаева

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по сообщениям СМИ о возможных противоправных действиях лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СКР, ссылаясь на сообщения СМИ, отметили, что «Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров». «По их данным, он обманным путем прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь», – говорится в заявлении.

«Глава ведомства поручил изучить все озвученные обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав», – сообщили в СКР.

Сам Пашаев заявил, что не боится проверок в отношении себя. Он выразил уверенность в своей правоте и заявил, что следствие тоже в ней убедится. Бывший адвокат подчеркнул, что не причастен к этим деяниям.

Напомним, квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката. На этот раз его лишили статуса на год. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.

Эльман Пашаев представлял интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве. Артист получил восемь лет колонии общего режима, после чего отказался от услуг Пашаева.

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