Пашаев ответил на подозрения со стороны СКР

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, защищавший в суде интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве, заявил, что не боится проверок в отношении себя, инициированных главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

«Это же хорошо и правильно, после проверки вся эта ситуация закончится», – сказал Пашаев РИА «Новости».

Пашаев выразил уверенность в своей правоте и заявил, что следствие тоже в ней убедится.

«Я не причастен к этим деяниям и абсолютно не боюсь проверки, это даже хорошо, что она началась», – добавил он.

Напомним, Бастрыкин поручил организовать проверку по сообщениям СМИ о возможных противоправных действиях Пашаева. Речь идет о публикациях, согласно которым «Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров». СМИ утверждают, что Пашаев якобы обманным путем прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь.

Напомним, квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката. На этот раз его лишили статуса на год. При этом он увидел плюсы в этой ситуации.

Теперь уже бывший адвокат Пашаев представлял интересы актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве. Артист получил восемь лет колонии общего режима, после чего отказался от услуг Пашаева.

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