В Германии юбилейная сессия ООН вызвала разочарование

«В Берлине ожидали, что 75-летний юбилей «мирового правительства» должен привести к более глубоким размышлением, к шагам в сторону реформы ООН. Но каждый мировой лидер говорил о своем – Трамп, например, решил вновь обругать Китай», – рассказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар о реакции в Германии на итоги сессии Генассамблеи ООН.

«О том, что ООН должна глубоко переосмыслить свою роль, шла речь в выступлениях мировых лидеров на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. В частности, российский президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно укреплять международную организацию, чтобы она не исчезла, потому что только на этой базе державы могли бы вести мирную политику, договариваться в глобальном масштабе. Но было очевидно, что по каким-то реальным шагам в сторону реформирования нет консенсуса», – отметил германский политолог Александр Рар. В этой связи, среди германских политиков и экспертов «реакция скорее разочарованная».

«В Берлине ожидали, что 75-летний юбилей «мирового правительства» должен привести к более глубоким размышлениям», – заметил Рар.

Сессия Генеральной ассамблеи, посвященная годовщине основания ООН, прошла накануне. С речами, в частности, выступили президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и французский – Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин.

«Каждый мировой лидер говорил о своем. Трамп хочет затормозить развитие Китая, госпожа Меркель говорит, что нужно экологию в мире спасать, Макрон опять поднял случай Навального. Конечно, ожидался более праздничный и конструктивный договор друг с другом», – посетовал Рар.

«Многое ожидалось от президента США, – добавил германский эксперт. – Ждали, что Трамп выскажется по поводу того, как выстроить новые структуры для взаимодействия великих держав в новом мировом порядке, а он использовал трибуну, чтобы вновь обругать китайцев». Напомним, что, что речь Трампа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник стала его самым коротким выступлением в организации за все время президентства. Президент он заявил, что ООН должна привлечь Китай за возникновение пандемии коронавируса.

«На мой взгляд, конструктив исходил от российского президента и лидера КНР. Но в головах западных лидеров по-прежнему сидит идея монополярного мира. К сожалению, нынешний юбилей не свидетельствует о том, что лидеры Запада начинают понимать, что мир становится многополярным, что мировой порядок надо создавать вместе с Россией, Индией и Китаем, как минимум. Хотя бы одна исламская страна, тоже должна быть более услышана. Но пока каждый говорит о своем», – резюмировал собеседник.

Ранее Рар отметил, что Ангела Меркель на сессии ГА ООН вновь подняла вопрос о реформе Совета безопасности ООН – в частности, о расширении прав непостоянных членов Совбеза, но эта инициатива встретит противодействие со стороны членов пятерки постоянных членов – Великобритании и Франции, в то время как США все чаще игнорируют сам формат ООН.

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