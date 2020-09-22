Послевоенному миропорядку навязывают перестройку

Взгляд
22 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 23:50  |  vz.ru
Разделы

Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

Крупный высокорентабельный бизнес поделится с малым и средним Илья Наймушин/РИА Новости
Правительство этим летом начало перенастройку налоговой политики. Для одних отраслей налоги вырастут, а для других, наоборот, уменьшатся. Больше налогов хотят собирать с богатых отраслей и обеспеченных людей, а налоговые преференции обещают тем, кто больше всего в них нуждается. Как конкретно правительство планирует изменить финансовую политику? Подробности...
Перейти в раздел…

Новые партии получили «золотой мандат» на выборах в Госдуму

Врио губернаторов, в том числе в таких сложных регионах, как Иркутск, одержали уверенную победу Александр Кряжев/РИА Новости
«В прошедшей кампании особенно интересна Новосибирская область. Она долго перемещалась в «красный пояс». Но после единого дня голосования «Единая Россия» взяла реванш», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. По прошествии недели после выборов в регионах, можно говорить об уверенных победах единороссов, появлении новых оппозиционных игроков и о фиаско старой несистемной оппозиции. Подробности...
Перейти в раздел…

Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
Перейти в раздел…

Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

Вероятный преемник Меркель озвучил серию русофобских заявлений Rolf Vennenbernd/DPA/Global Look Press
Россия по-варварски ведет себя в Сирии, виновна в наплыве беженцев в Европу, причастна к отравлению Навального и эскалирует напряженность в отношениях с Западом. С такими заявлениями выступил Фридрих Мерц – кандидат на пост председателя правящей партии в ФРГ и вероятный преемник Ангелы Меркель. Что представляет собой этот политик и почему в случае его прихода к власти осложнятся отношения между Москвой и Берлином?  Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского «Фавипиравира». Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Если бы в России победила «демократия»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Европарламенту – и всем, кто хотел бы продвинуть в России свободу и демократию – стоило бы продемонстрировать свои успехи там, где свободу и демократию они уже продвинули. Но демонстрировать-то нечего. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария

Дня Победы и Дня России недостаточно

Владимир Можегов, публицист
Сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое племя, а нам – не забыть себя. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 23 комментария

Польша придумала новое «преступление России»

Перейти в раздел…

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой?
  • Бесплатно

  • До 500 рублей

  • До 1 тыс. рублей

  • До 3 тыс. рублей

  • До 5 тыс. рублей

  • Свыше 5 тыс. рублей
Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?
  • Армия

  • Внешняя политика

  • Искусство

  • Космос

  • Наука

  • Сельское хозяйство

  • Спорт

  • Уровень жизни
Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
  • Хорошо

  • Плохо

  • Неоднозначно
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Макрон увидел опасность «нового разлома» в Европе из-за Белоруссии
    Путин назвал продление договора о СНВ первоочередным вопросом Захарова пообещала «не без удовольствия» ответить на заявления Госдепа США потребовали от Кипра сменить позицию по санкциям ЕС против Белоруссии Microsoft подтвердила новую проблему в Windows 10
    Путин : Восстанавливать глобальную экономику предстоит очень долго Трамп потребовал от ООН наказать Китай за коронавирус Госдума отложила рассмотрение закона о переаттестации священнослужителей Малышеву заметили на Курском вокзале без защитной маски
    Путин объяснил необходимость сохранения права вето постоянных членов Совбеза ООН Украинские СМИ указали на нестыковки в истории с Навальным Украинская писательница устроила скандал из-за русскоговорящего кассира У пострадавшей в ДТП с рэпером в Москве оторвалась почка

    изменение процедуры


    Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства

    крупная сделка


    «Яндекс» планирует купить «Тинькофф Банк»

    музыкальный вкус


    Лоза объяснил падение популярности западной музыки в России «строем души»

    Видео

    американские санкции


    Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

    защита страны


    Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

    «Максим Горький»


    Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

    Рош ха-Шана


    Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

    желание выжить


    Павел Волков: Украинские шахтеры ушли под землю

    тройка лидеров


    Тимур Шерзад: Двадцатый век был столетием диктаторов

    непризнанные республики


    Сергей Миркин: Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой?

    Послевоенному миропорядку навязывают перестройку

    ООН становится самой критикуемой международной структурой, но альтернативы ей нет    22 сентября 2020, 22:50
    Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
    Текст: Артур Приймак,
    Наталья Макарова,
    Андрей Резчиков

    Созданный с появлением ООН послевоенный мировой порядок должен сохраняться, но при этом сама организация не должна костенеть. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении на 75-й Генассамблее ООН. Президент защитил от критики и Совет Безопасности, сказав, что тот работает, «в отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций». За что еще критикуют ООН и как адаптировать организацию к современным реалиям?

    Во вторник президент России Владимир Путин выступил в формате видеообращения на 75-й Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Свою речь Путин начал с напоминания о том, что в этом году мировое сообщество отмечает 75-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН.

    «Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий. В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послевоенный миропорядок. Его безусловным фундаментом стал Устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права», – сказал президент.

    Глава государства призвал организацию «не костенеть», а адаптироваться к современным реалиям мира, который «становится все более сложным, многополярным, многомерным. По его словам, «происходящие изменения, конечно же, оказывают свое влияние на главный орган ООН – Совет Безопасности, на дискуссию вокруг подходов к его реформированию».

    «Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза», – сказал российский лидер.

    Президент объяснил, почему только у пяти стран есть право вето в СБ ООН. Путин убежден, что «такое право пяти ядерных держав – победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс», который позволяет избежать прямого столкновения крупнейших государств.

    Он также отметил, что Совбез ООН должен полнее учитывать интересы всех стран. По его словам, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики «ООН достойно выполняет свою главную миссию – беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов».

    Президент подчеркнул, что СБ ООН работает, «в отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций с ее бесконечными разговорами, декларациями без механизмов реальных действий, без права государств и народов, попавших в беду, на помощь и защиту».

    Дискуссия о реформировании Совбеза ООН заметно оживилась в последнее время. О том, что ООН нуждается в реформе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, в организации не хватает командного духа и Совбез ООН при решении вопросов безопасности часто оказывается в тупике. Меркель добавила, что Германия «готова, как и раньше, брать на себя ответственность, в том числе в расширенном Совете Безопасности».

    Стать постоянным членом СБ ООН готова и Япония. Об этом заявил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги в ходе своего послания Генассамблее. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что СБ ООН нуждается в реформе, поскольку нельзя, чтобы судьба более чем 7 млрд человек зависела от решений пяти стран.

    Напомним, в Совбез ООН входят пять постоянных государств-членов (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) с правом вето, а также десять непостоянных участников без такого права. В свое время Москва предлагала провести встречу пятерки постоянных членов СБ, чтобы они договорились о реформе, поменяли конструкцию организации, создали более эффективные механизмы ее работы.

    Как пояснил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, Германия и Япония в известном смысле тащат за собой мировую экономику, «поэтому Меркель и выступает за реформу». «А в Турции, конечно, считают, что в СБ ООН должна попасть хотя бы одна страна из исламского мира, ведь там живет большое количество населения. Ислам – сильная религия», – напомнил Рар.

    При этом эксперт скептически оценил предложение некоторых стран ограничить право вето пятерки. Против этого решения говорят опасения по поводу стран Запада, которые смогут в расширенном составе Совбеза продавливать решения, невыгодные Китаю и России.

    В свою очередь бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе напомнил, что первые разговоры о реформировании ООН велись еще на 2-й сессии в 1946 году, а в последние 20 лет обсуждение этой темы не прекращается.

    «Я участвовал в консультациях по этому вопросу. Совет Безопасности действительно требует реформы. Я понимаю, что Германия и Япония хотели бы стать постоянными членами СБ ООН, но это большая проблема, потому что в Уставе эти государства названы вражескими. Чтобы принять их, придется сначала изменить Устав ООН», – сказал Орджоникидзе газете ВЗГЛЯД.

    Впрочем, дипломат убежден в необходимости расширения СБ ООН за счет представителей от Азии, Африки и Латинской Америки, которые играют все большую роль в международных отношениях. Если вести речь о приглашении в клуб большего числа членов, то «этот орган может перестать быть рабочим». «СБ ООН должен быть компактным и работоспособным», – подчеркнул эксперт.

    Однако какая именно страна должна войти в СБ ООН, должны договориться сами регионы. И всякий раз переговоры на эту тему упираются в тупик – в регионе «никогда не могут согласовать, какая именно страна могла бы представлять его интересы».

    Орджоникидзе убежден, что реформу также нужно проводить во многих системных органах, спецучреждениях, фондах и программах ООН, «обеспечение которых стоит намного дороже, чем финансирование самой организации». Впрочем, существующий мировой порядок – это заслуга ООН, которая должна продолжать отвечать за изменение этого порядка. С течением времени становится все более очевидным, что сейчас ООН должна измениться сама.

    Между тем американист Дмитрий Дробницкий считает, что пандемия коронавируса продемонстрировала слабость ООН, которая не смогла выработать единого плана действий. Он также напомнил, что вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, региональные конфликты, мировая торговля и финансы – все это решалось не через ООН, а в «иной раз – открыто вразрез с ранее принятыми Объединенными Нациями решениями и вопреки их принципам».

    «Объединенные Нации можно только переучредить. И от этого становится особенно тревожно, поскольку в прошлый раз мировое сообщество структурировалось после большой и страшной мировой войны», – пишет Дробницкий в своем телеграм-канале.

    При этом расширение СБ ООН грозит дестабилизацией международной обстановки,

    уверен председатель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его словам, о своих амбициях стать полноценными членами СБ ООН также заявляют Бразилия, Индия, Нигерия и другие страны.

    «Допустим, сделаем мы постоянным членом Совбеза Индию, которая давно это заслужила. С другой стороны, все противоречия и конфликты Индии с Китаем будут еще больше осложнять работу Совета Безопасности. Расширение Совбеза и размывание мандатов не приведет к росту эффективности ООН», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, в Уставе ООН заложено еще одно коренное противоречие: уважение территориальной целостности государств – членов ООН наряду с правом наций на самоопределение. «Это противоречие нуждается в «осовременивании». В противном случае члены ООН будут интерпретировать положения Устава как им удобно. И будет получаться, что непризнанная Республика Косово может самоопределяться, а, например, Каталония не может. Не говоря уже о территориях, более близких к России», – заключил Кортунов.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •