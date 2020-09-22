Послевоенному миропорядку навязывают перестройку

Созданный с появлением ООН послевоенный мировой порядок должен сохраняться, но при этом сама организация не должна костенеть. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении на 75-й Генассамблее ООН. Президент защитил от критики и Совет Безопасности, сказав, что тот работает, «в отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций». За что еще критикуют ООН и как адаптировать организацию к современным реалиям?

Во вторник президент России Владимир Путин выступил в формате видеообращения на 75-й Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Свою речь Путин начал с напоминания о том, что в этом году мировое сообщество отмечает 75-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН.

«Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий. В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послевоенный миропорядок. Его безусловным фундаментом стал Устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права», – сказал президент.

Глава государства призвал организацию «не костенеть», а адаптироваться к современным реалиям мира, который «становится все более сложным, многополярным, многомерным. По его словам, «происходящие изменения, конечно же, оказывают свое влияние на главный орган ООН – Совет Безопасности, на дискуссию вокруг подходов к его реформированию».

«Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза», – сказал российский лидер.

Президент объяснил, почему только у пяти стран есть право вето в СБ ООН. Путин убежден, что «такое право пяти ядерных держав – победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс», который позволяет избежать прямого столкновения крупнейших государств.

Он также отметил, что Совбез ООН должен полнее учитывать интересы всех стран. По его словам, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики «ООН достойно выполняет свою главную миссию – беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов».

Президент подчеркнул, что СБ ООН работает, «в отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций с ее бесконечными разговорами, декларациями без механизмов реальных действий, без права государств и народов, попавших в беду, на помощь и защиту».

Дискуссия о реформировании Совбеза ООН заметно оживилась в последнее время. О том, что ООН нуждается в реформе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, в организации не хватает командного духа и Совбез ООН при решении вопросов безопасности часто оказывается в тупике. Меркель добавила, что Германия «готова, как и раньше, брать на себя ответственность, в том числе в расширенном Совете Безопасности».

Стать постоянным членом СБ ООН готова и Япония. Об этом заявил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги в ходе своего послания Генассамблее. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что СБ ООН нуждается в реформе, поскольку нельзя, чтобы судьба более чем 7 млрд человек зависела от решений пяти стран.

Напомним, в Совбез ООН входят пять постоянных государств-членов (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) с правом вето, а также десять непостоянных участников без такого права. В свое время Москва предлагала провести встречу пятерки постоянных членов СБ, чтобы они договорились о реформе, поменяли конструкцию организации, создали более эффективные механизмы ее работы.

Как пояснил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, Германия и Япония в известном смысле тащат за собой мировую экономику, «поэтому Меркель и выступает за реформу». «А в Турции, конечно, считают, что в СБ ООН должна попасть хотя бы одна страна из исламского мира, ведь там живет большое количество населения. Ислам – сильная религия», – напомнил Рар.

При этом эксперт скептически оценил предложение некоторых стран ограничить право вето пятерки. Против этого решения говорят опасения по поводу стран Запада, которые смогут в расширенном составе Совбеза продавливать решения, невыгодные Китаю и России.

В свою очередь бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе напомнил, что первые разговоры о реформировании ООН велись еще на 2-й сессии в 1946 году, а в последние 20 лет обсуждение этой темы не прекращается.

«Я участвовал в консультациях по этому вопросу. Совет Безопасности действительно требует реформы. Я понимаю, что Германия и Япония хотели бы стать постоянными членами СБ ООН, но это большая проблема, потому что в Уставе эти государства названы вражескими. Чтобы принять их, придется сначала изменить Устав ООН», – сказал Орджоникидзе газете ВЗГЛЯД.

Впрочем, дипломат убежден в необходимости расширения СБ ООН за счет представителей от Азии, Африки и Латинской Америки, которые играют все большую роль в международных отношениях. Если вести речь о приглашении в клуб большего числа членов, то «этот орган может перестать быть рабочим». «СБ ООН должен быть компактным и работоспособным», – подчеркнул эксперт.

Однако какая именно страна должна войти в СБ ООН, должны договориться сами регионы. И всякий раз переговоры на эту тему упираются в тупик – в регионе «никогда не могут согласовать, какая именно страна могла бы представлять его интересы».

Орджоникидзе убежден, что реформу также нужно проводить во многих системных органах, спецучреждениях, фондах и программах ООН, «обеспечение которых стоит намного дороже, чем финансирование самой организации». Впрочем, существующий мировой порядок – это заслуга ООН, которая должна продолжать отвечать за изменение этого порядка. С течением времени становится все более очевидным, что сейчас ООН должна измениться сама.

Между тем американист Дмитрий Дробницкий считает, что пандемия коронавируса продемонстрировала слабость ООН, которая не смогла выработать единого плана действий. Он также напомнил, что вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, региональные конфликты, мировая торговля и финансы – все это решалось не через ООН, а в «иной раз – открыто вразрез с ранее принятыми Объединенными Нациями решениями и вопреки их принципам».

«Объединенные Нации можно только переучредить. И от этого становится особенно тревожно, поскольку в прошлый раз мировое сообщество структурировалось после большой и страшной мировой войны», – пишет Дробницкий в своем телеграм-канале.

При этом расширение СБ ООН грозит дестабилизацией международной обстановки,

уверен председатель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его словам, о своих амбициях стать полноценными членами СБ ООН также заявляют Бразилия, Индия, Нигерия и другие страны.

«Допустим, сделаем мы постоянным членом Совбеза Индию, которая давно это заслужила. С другой стороны, все противоречия и конфликты Индии с Китаем будут еще больше осложнять работу Совета Безопасности. Расширение Совбеза и размывание мандатов не приведет к росту эффективности ООН», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, в Уставе ООН заложено еще одно коренное противоречие: уважение территориальной целостности государств – членов ООН наряду с правом наций на самоопределение. «Это противоречие нуждается в «осовременивании». В противном случае члены ООН будут интерпретировать положения Устава как им удобно. И будет получаться, что непризнанная Республика Косово может самоопределяться, а, например, Каталония не может. Не говоря уже о территориях, более близких к России», – заключил Кортунов.