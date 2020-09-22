В Германии объяснили призыв Меркель к перезагрузке ООН

«С точки зрения германского руководства, соотношение сил в руководстве ООН не соответствует действительности. Среди постоянных членов Совбеза нет Германии, Японии – стран, которые тянут на себе мировую экономику», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий эксперт Александр Рар, комментируя призыв канцлера Меркель реформировать ООН и ограничить право вето.

«Ангела Меркель, на мой взгляд, призвала уберечь международные отношения от сползания в хаос, и превратить ООН в платформу для укрепления международных связей. Сейчас ни одна организация на эту роль претендовать не будет. Но нынешняя ООН, которая была создана 75 лет назад, когда кончилась Вторая Мировая война, остается оптимальным форматом», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

Ранее канцлер Германии, выступая по случаю 75-й годовщины Организации объединенных наций заявила, что ООН нуждается в реформе для дальнейшего развития. В частности, отметила Меркель, Совбез ООН при решении вопросов безопасности часто оказывается в тупике, так как там блокируются важные решения передает Deutsche Welle. Также канцлер ФРГ осудила слишком частое применение вето в Совете Безопасности ООН, когда речь идет об отчетливо выраженных решениях.

Напомним, что в Совбез ООН входят пять постоянных государств членов (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция), имеющих право вето, а также 10 непостоянных участников, которые этого права не имеют.

Германия «готова, как и раньше, брать на себя ответственность, в том числе в расширенном Совете Безопасности», заверила Меркель.

«С точки зрения германского руководства, соотношение сил в руководстве ООН не соответствует действительности, потому что, например, в числе постоянных членов СБ ООН нет Германии, Японии – стран, которые традиционно сильны и тащат за собой мировую экономику, – заметил Рар. – Поэтому Меркель и выступает за реформу. Она годами пытается форсировать идею, чтобы Евросоюз получил свой голос в СБ ООН. Но на это не идут постоянные члены Совбеза – Великобритания и Франция, им важно иметь свою неизменную позицию в СБ ООН. Меркель также критикует США, которые относятся к ООН с надменностью, намекая, что она не нужна. В Вашингтоне считают, что должен превалировать однополярный мир».

Рар отметил, что Германия – не единственная держава, которая призывала и в данный момент призывала к обновлению структуры ООН. Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности нуждается в реформе, поскольку нельзя, чтобы судьба более 7 млрд человек зависела от решений, принимаемых всего пятью странами.

«Позиция Анкары в данном случае ни в чем не отличается от позиции Берлина. Турки также считают, что они что лет тому назад потеряли империю, у Эрдогана амбиции стать игроком на европейском пространстве, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, – отметил Рар. – В Турции, конечно, считают, что в СБ ООН должна попасть хотя бы одна страна из исламского мира, ведь там живет больше количество населения, ислам сильная религия».

«Поэтому со всех сторон идет критика ООН, но большинство держав не заинтересованно в ее упразднении, ибо иначе наступит хаос. Думаю, что российский лидер Владимир Путин выступал за реформу ООН», – отметил германский эксперт. Рар напомнил о том, что Москва предлагала провести встречу пятерки постоянных членов СБ, «чтобы они договорились о реформе, чтобы поменять конструкцию организации, создать более эффективные механизмы ее работы».

При этом Рар скептически оценил призыв Меркель фактически ограничить право вето, которым пользуется пятерка Совбеза. «Есть разговоры от тех, кто не входит в основной состав СБ, чтобы решения принимались большинством, но пять стран – постоянных членов Совбеза на это не пойдут. Ведь есть опасение, что страны Запада, заседающие в расширенном составе Совбеза, будут продавливать решения, не выгодные Китаю и России», – пояснил Рар.

«Главная проблема, что о реформе ООН говорят как минимум 30 лет, но интересы так противоречат друг другу, что сама реформа не сдвигается с места, кто-то все время говорит «нет», – констатировал Рар. Эксперт допускает, что обсуждение реформ будет идти крайне долго, и за это время США выйдут из ООН, «потому что им это не важно».

«Тогда грош цена всем этим международным институтам, – заметил собеседник. – Так что мир на перепутье, нужно принимать решение относительно реформ. 75-летие создания организации - важная дата. Если не сейчас, то когда подумать о реформе мировой системы? Одно скажу: ни «Большая семерка», ни «Большая двадцатка» эту организацию заменить не смогут».