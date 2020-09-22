В Германии объяснили призыв Меркель к перезагрузке ООН

Взгляд
22 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
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Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

Крупный высокорентабельный бизнес поделится с малым и средним Илья Наймушин/РИА Новости
Правительство этим летом начало перенастройку налоговой политики. Для одних отраслей налоги вырастут, а для других, наоборот, уменьшатся. Больше налогов хотят собирать с богатых отраслей и обеспеченных людей, а налоговые преференции обещают тем, кто больше всего в них нуждается. Как конкретно правительство планирует изменить финансовую политику? Подробности...
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Почему Россия никогда не примет новый ультиматум США

Согласно требованию США, Россия должна будет приостановить разработку и производство гиперзвукового оружия Ian Dudley/Zuma/Global Look Press
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы «поладить с Россией». На практике его первый срок завершается ультиматумом, выставленным Москве по вопросу стратегических вооружений. При этом Вашингтон предупреждает: не согласитесь до ноября, придется заплатить больше. Россия не согласится, это понимают даже в США. Вопрос в другом – чего на самом деле добиваются американцы? Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

Вероятный преемник Меркель озвучил серию русофобских заявлений Rolf Vennenbernd/DPA/Global Look Press
Россия по-варварски ведет себя в Сирии, виновна в наплыве беженцев в Европу, причастна к отравлению Навального и эскалирует напряженность в отношениях с Западом. С такими заявлениями выступил Фридрих Мерц – кандидат на пост председателя правящей партии в ФРГ и вероятный преемник Ангелы Меркель. Что представляет собой этот политик и почему в случае его прихода к власти осложнятся отношения между Москвой и Берлином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Если бы в России победила «демократия»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Европарламенту – и всем, кто хотел бы продвинуть в России свободу и демократию – стоило бы продемонстрировать свои успехи там, где свободу и демократию они уже продвинули. Но демонстрировать-то нечего. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Дня Победы и Дня России недостаточно

Владимир Можегов, публицист
Сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое племя, а нам – не забыть себя. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    В Германии объяснили призыв Меркель к перезагрузке ООН

       22 сентября 2020, 13:04
    Фото: Организация Объединенных Наций/YouTube
    Текст: Михаил Мошкин

    «С точки зрения германского руководства, соотношение сил в руководстве ООН не соответствует действительности. Среди постоянных членов Совбеза нет Германии, Японии – стран, которые тянут на себе мировую экономику», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий эксперт Александр Рар, комментируя призыв канцлера Меркель реформировать ООН и ограничить право вето.

    «Ангела Меркель, на мой взгляд, призвала уберечь международные отношения от сползания в хаос, и превратить ООН в платформу для укрепления международных связей. Сейчас ни одна организация на эту роль претендовать не будет. Но нынешняя ООН, которая была создана 75 лет назад, когда кончилась Вторая Мировая война, остается оптимальным форматом», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Ранее канцлер Германии, выступая по случаю 75-й годовщины Организации объединенных наций заявила, что ООН нуждается в реформе для дальнейшего развития. В частности, отметила Меркель, Совбез ООН при решении вопросов безопасности часто оказывается в тупике,  так как там блокируются важные решения передает Deutsche Welle. Также канцлер ФРГ осудила слишком частое применение вето в Совете Безопасности ООН, когда речь идет об отчетливо выраженных решениях. 

    Напомним, что в Совбез ООН входят пять постоянных государств членов (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция), имеющих право вето, а также 10 непостоянных участников, которые этого права не имеют.

    Германия «готова, как и раньше, брать на себя ответственность, в том числе в расширенном Совете Безопасности», заверила Меркель. 

     «С точки зрения германского руководства, соотношение сил в руководстве ООН не соответствует действительности, потому что, например, в числе постоянных членов СБ ООН нет Германии, Японии – стран, которые традиционно сильны и тащат за собой мировую экономику, – заметил Рар. – Поэтому Меркель и выступает за реформу. Она годами пытается форсировать идею, чтобы Евросоюз получил свой голос в СБ ООН. Но на это не идут постоянные члены Совбеза – Великобритания и Франция, им важно иметь свою неизменную позицию в СБ ООН. Меркель также критикует США, которые относятся к ООН с надменностью, намекая, что она не нужна. В Вашингтоне считают, что должен превалировать однополярный мир».

    Рар отметил, что Германия – не единственная держава, которая призывала и в данный момент призывала к обновлению структуры ООН.  Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности нуждается в реформе, поскольку нельзя, чтобы судьба более 7 млрд человек зависела от решений, принимаемых всего пятью странами.

    «Позиция Анкары в данном случае ни в чем не отличается от позиции Берлина. Турки также считают, что они что лет тому назад потеряли империю, у Эрдогана амбиции стать игроком на европейском пространстве, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, – отметил Рар. – В Турции, конечно, считают, что в СБ ООН должна попасть хотя бы одна страна из исламского мира, ведь там живет больше количество населения, ислам сильная религия».

    «Поэтому со всех сторон идет критика ООН, но большинство держав не заинтересованно в ее упразднении, ибо иначе наступит хаос.  Думаю, что российский лидер Владимир Путин выступал за реформу ООН», – отметил германский эксперт. Рар напомнил о том, что Москва предлагала провести встречу пятерки постоянных членов СБ, «чтобы они договорились о реформе, чтобы поменять конструкцию организации, создать более эффективные механизмы ее работы».

    При этом Рар скептически оценил призыв Меркель фактически ограничить право вето, которым пользуется пятерка Совбеза. «Есть разговоры от тех, кто не входит в основной состав СБ, чтобы решения принимались большинством, но пять стран – постоянных членов Совбеза на это не пойдут. Ведь есть опасение, что страны Запада, заседающие в расширенном составе Совбеза, будут продавливать решения, не выгодные Китаю и России», – пояснил Рар.

    «Главная проблема, что о реформе ООН говорят как минимум 30 лет, но интересы так противоречат друг другу, что сама реформа не сдвигается с места, кто-то все время говорит «нет», – констатировал Рар. Эксперт допускает, что обсуждение реформ будет идти крайне долго, и за это время США выйдут из ООН, «потому что им это не важно».

    «Тогда грош цена всем этим международным институтам, – заметил собеседник. – Так что мир на перепутье, нужно принимать решение относительно реформ. 75-летие создания организации - важная дата. Если не сейчас, то когда подумать о реформе мировой системы? Одно скажу: ни «Большая семерка», ни «Большая двадцатка» эту организацию заменить не смогут».


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