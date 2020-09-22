Путин: ООН не должна костенеть

Президент России Владимир Путин выступил в формате видеообращения на 75-й Генассамблее Организации Объединенных Наций. Глава российского государства призвал организацию адаптироваться к современным реалиям.

«Как любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира, а он действительно становится все более сложным, многополярным, многомерным», – сказал президент России.

Он также отметил, что Совбез ООН должен полнее учитывать интересы всех стран, передает РИА «Новости».

«Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода холодной войны, кардинальных геополитических сдвигов, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию – беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов», – отметил президент.

Кроме того, российский президент добавил, что что невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН.

«В этом году мировое сообщество отмечает два без преувеличения исторических юбилея: 75-летие окончания Второй мировой войны и создание Организации Объединенных Наций. Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий», – подчеркнул российский лидер.

«В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти. А опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок. Его безусловным фундаментом стал устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права», – отметил Путин.

«Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно, так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах, попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны. Переиначивать решения конференции Союзников и Нюрнбергского трибунала – это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства», – сказал глава государства.



По словам российского лидера, это особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям.

Путин также добавил, что право вето пяти постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) работает и необходимо.

«Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза. Такое право пяти ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, и сегодня отражает реальный военно-политический баланс», – подчеркнул Путин.