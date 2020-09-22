Путин: ООН не должна костенеть

Взгляд
22 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 19:13  |  vz.ru
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Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

Крупный высокорентабельный бизнес поделится с малым и средним Илья Наймушин/РИА Новости
Правительство этим летом начало перенастройку налоговой политики. Для одних отраслей налоги вырастут, а для других, наоборот, уменьшатся. Больше налогов хотят собирать с богатых отраслей и обеспеченных людей, а налоговые преференции обещают тем, кто больше всего в них нуждается. Как конкретно правительство планирует изменить финансовую политику? Подробности...
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Новые партии получили «золотой мандат» на выборах в Госдуму

Врио губернаторов, в том числе в таких сложных регионах, как Иркутск, одержали уверенную победу Александр Кряжев/РИА Новости
«В прошедшей кампании особенно интересна Новосибирская область. Она долго перемещалась в «красный пояс». Но после единого дня голосования «Единая Россия» взяла реванш», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. По прошествии недели после выборов в регионах, можно говорить об уверенных победах единороссов, появлении новых оппозиционных игроков и о фиаско старой несистемной оппозиции. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

Вероятный преемник Меркель озвучил серию русофобских заявлений Rolf Vennenbernd/DPA/Global Look Press
Россия по-варварски ведет себя в Сирии, виновна в наплыве беженцев в Европу, причастна к отравлению Навального и эскалирует напряженность в отношениях с Западом. С такими заявлениями выступил Фридрих Мерц – кандидат на пост председателя правящей партии в ФРГ и вероятный преемник Ангелы Меркель. Что представляет собой этот политик и почему в случае его прихода к власти осложнятся отношения между Москвой и Берлином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского «Фавипиравира». Подробности...

Если бы в России победила «демократия»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Европарламенту – и всем, кто хотел бы продвинуть в России свободу и демократию – стоило бы продемонстрировать свои успехи там, где свободу и демократию они уже продвинули. Но демонстрировать-то нечего. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Дня Победы и Дня России недостаточно

Владимир Можегов, публицист
Сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое племя, а нам – не забыть себя. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 22 комментария

Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Путин: ООН не должна костенеть

       22 сентября 2020, 19:09
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин выступил в формате видеообращения на 75-й Генассамблее Организации Объединенных Наций. Глава российского государства призвал организацию адаптироваться к современным реалиям.

    «Как любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира, а он действительно становится все более сложным, многополярным, многомерным», – сказал президент России. 

    Он также отметил, что Совбез ООН должен полнее учитывать интересы всех стран, передает РИА «Новости».

    «Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода холодной войны, кардинальных геополитических сдвигов, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию – беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов», – отметил президент.

    Кроме того, российский президент добавил, что что невозможно переоценить значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН.

    «В этом году мировое сообщество отмечает два без преувеличения исторических юбилея: 75-летие окончания Второй мировой войны и создание Организации Объединенных Наций. Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий», – подчеркнул российский лидер. 

    «В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти. А опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок. Его безусловным фундаментом стал устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права», – отметил Путин.

    «Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно, так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах, попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны. Переиначивать решения конференции Союзников и Нюрнбергского трибунала – это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства», – сказал глава государства.

    По словам российского лидера, это особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям.

    Путин также добавил, что право вето пяти постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) работает и необходимо.

    «Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза. Такое право пяти ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, и сегодня отражает реальный военно-политический баланс», – подчеркнул Путин.


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