Меркель призвала реформировать ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в реформе для дальнейшего развития, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по случаю 75-й годовщины ООН. По ее мнению, глобальные проблемы требуют сотрудничества на всех уровнях.

По ее мнению, в организации не хватает командного духа и Совбез ООН при решении вопросов безопасности часто оказывается в тупике, передает Deutsche Welle.

Политик подчеркнула, что в Совбезе часто блокируются важные решения, и добавила, что эффективность организации зависит от степени единства ее членов. По ее словам, глобальные проблемы требуют сотрудничества на всех уровнях, как, например, в ситуации с пандемией коронавируса.

Меркель уточнила, что ООН часто не поспевает за своими идеалами, поскольку интересы отдельных членов мешают упорядоченной системе работать должным образом.

Также канцлер ФРГ осудила слишком частое применение вето в Совете Безопасности ООН, когда речь идет об отчетливо выраженных решениях.

По словам Меркель, ООН должна развиваться, чтобы иметь возможность справиться с вызовами 21-го века. Германия «готова, как и раньше, брать на себя ответственность, в том числе в расширенном Совете Безопасности», добавила она.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформе, поскольку нельзя, чтобы судьба более 7 млрд человек зависела от решений, принимаемых пятью странами. Эрдоган заявлял о подобной необходимости и на предыдущих заседаниях ГА ООН.