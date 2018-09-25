Эрдоган призвал значительно расширить Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, призвал к реформированию Совбеза этой организации.

«ООН со временем отошла от своей миссии быть на высоте чаяния людей в вопросах мира. Совбез встал на службу интересов пяти постоянных членов, но он пренебрегает интересами людей в других местах», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Турция подчеркивает необходимость реформирования ООН и ее Совбеза, отметил он. «Мир больше пяти, мы – голоса совести всего человечества», – заметил президент.

По его словам, «мир уже не такой, каким он был после Второй мировой войны».

«Почему 194 страны не должны быть представлены в Совбезе ООН? Почему по принципу ротации у них не может быть постоянных мест в совете?» – спросил Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что мир «стоит на пороге опасного периода» из-за торговых войн. «Экономические санкции, вводимые в одностороннем порядке, применяются как оружие, негативные последствия от этого влияют на все страны. Это неприемлемо, и мы не можем смотреть на это безучастно», – сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция выступает за «свободную торговлю и свободное передвижение людей и товаров».

«Никто не хочет новых экономических потрясений. Чинить хаос легко, восстанавливать порядок всегда очень сложно. Некоторые страны пытаются создать хаос. Надеемся, что все-таки будет найден подход, при котором интересы всех участников рынка будут учитываться, Турция выступает за равноправные отношения», – пояснил президент.

Он также призвал все страны к ответственным действиям. «Верим, что политический и экономический хаос оставим позади», – подчеркнул Эрдоган.

Ранее во вторник Эрдоган покинул зал Генассамблеи в момент, когда там выступал президент США Дональд Трамп.