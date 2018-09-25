Эрдоган вышел из зала ГА ООН во время выступления Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинул зал Генассамблеи в момент, когда там выступал президент США Дональд Трамп.

Эрдоган вышел в самом начале выступления Трампа. Он должен выступать после американского лидера, передает ТАСС.

Позже корреспондент турецкой правительственной газеты Sabah Рагип Сойлу пояснил, что Эрдоган не покидал зал заседаний во время выступления Трампа, а просто перешел в другое помещение, чтобы выйти к трибуне вслед за американским лидером.

При этом зал встретил смехом начало выступления Трампа на ГА ООН, передает РИА «Новости».

Трамп свое выступление начал с рассказа о том, что он «меньше чем за два года» достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. В этот момент в зале засмеялись.

«Не ожидал такой реакции, но это нормально», – смутился Трамп, однако продолжил рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

Стоит отметить, что Трамп опоздал на свое выступление на ГА ООН.