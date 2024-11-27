Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».18 комментариев
Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти
Трамп и Байден подписали меморандум о начале передачи власти новой администрациии США
Дональд Трамп и Джо Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода, что позволяет начать процесс передачи власти в США без использования бюджетных средств.
Как сообщает РИА «Новости», действующий президент Джо Байден и новый избранный глава Дональд Трамп подписали меморандум о начале переходного периода. Это взаимодействие позволяет кандидатам на должности в новом кабинете начать подготовку к передаче власти. Трамп выбрал не использовать бюджетные средства для перехода, полагаясь на пожертвования.
Сюзан Уайлс, будущая глава аппарата Белого дома, подчеркнула, что критически важная подготовка к передаче власти включает развертывание десантных групп в каждом департаменте и агентстве. «Доноры переходного правительства будут раскрыты общественности, иностранные пожертвования приниматься не будут», – говорится в заявлении.
Трамп стал первым с XIX века политиком, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили ведущие СМИ, включая Ассошиэйтед Пресс и Fox News. Коллегия выборщиков должна будет проголосовать за кандидатов 17 декабря, а утверждение результатов пройдет 6 января. Инаугурация состоится 20 января.
Администрация Байдена выразила готовность к мирному переходу власти. Байден провел встречу с Трампом в Белом доме 13 ноября, обсудив процесс передачи полномочий. Также утверждается, что переходная команда не будет пользоваться государственными зданиями или технологиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова сообщила, что в Госдепе США проходят сессии плача и крика в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации президента Джо Байдена предоставить Украине все необходимые средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году. Администрация Джо Байдена уведомила конгресс о планах списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов в рамках усилий по поддержке Киева.