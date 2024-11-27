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    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    27 ноября 2024, 01:07 • Новости дня

    Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

    Трамп и Байден подписали меморандум о начале передачи власти новой администрациии США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп и Джо Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода, что позволяет начать процесс передачи власти в США без использования бюджетных средств.

    Как сообщает РИА «Новости», действующий президент Джо Байден и новый избранный глава Дональд Трамп подписали меморандум о начале переходного периода. Это взаимодействие позволяет кандидатам на должности в новом кабинете начать подготовку к передаче власти. Трамп выбрал не использовать бюджетные средства для перехода, полагаясь на пожертвования.

    Сюзан Уайлс, будущая глава аппарата Белого дома, подчеркнула, что критически важная подготовка к передаче власти включает развертывание десантных групп в каждом департаменте и агентстве. «Доноры переходного правительства будут раскрыты общественности, иностранные пожертвования приниматься не будут», – говорится в заявлении.

    Трамп стал первым с XIX века политиком, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили ведущие СМИ, включая Ассошиэйтед Пресс и Fox News. Коллегия выборщиков должна будет проголосовать за кандидатов 17 декабря, а утверждение результатов пройдет 6 января. Инаугурация состоится 20 января.

    Администрация Байдена выразила готовность к мирному переходу власти. Байден провел встречу с Трампом в Белом доме 13 ноября, обсудив процесс передачи полномочий. Также утверждается, что переходная команда не будет пользоваться государственными зданиями или технологиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова сообщила, что в Госдепе США проходят сессии плача и крика в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации президента Джо Байдена предоставить Украине все необходимые средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году. Администрация Джо Байдена уведомила конгресс о планах списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов в рамках усилий по поддержке Киева.

    26 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист Дудаков: Угрозой повышения пошлин Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде
    @ Stefani Reynolds/Poo/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Возможным введением пошлин на товары из Канады и Мексики избранный президент США хочет заставить эти страны активнее бороться с контрабандой опиоидов, а также потоком нелегальной миграции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пообещал ввести пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая.

    «Любые угрозы со стороны Дональда Трампа о введении тарифов нужно воспринимать как рычаг в переговорах с теми странами, в отношении которых данные меры могут быть введены. В данном случае речь идет о Мексике, Канаде и Китае», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что еще в январе, согласно данным СМИ, Трамп допускал введение 60-процентной пошлины на весь импорт из КНР. «Однако подобный шаг стал бы очень сильным ударом для американской экономики, зависимой от поставок китайских товаров. И избранный президент США это понимает, поэтому сейчас он постепенно отказывается от этих планов», – добавил собеседник.

    Что касается Канады, то одна из основных претензий Трампа к Оттаве связана с нелегальной миграцией. «В Канаде с этим серьезные проблемы: за последние годы в страну приехало много людей. Впрочем, некоторые из них прорываются через северную границу на территорию Соединенных Штатов», – указал Дудаков. Возможное введение пошлин на товары из Канады позволит Трампу решить еще одну задачу – а именно «устроить смену режима» в стране.

    «В следующем году здесь должны состояться выборы, на которых нынешний премьер Джастин Трюдо и его Либеральная партия с высокой вероятностью проиграют. В этом случае к власти, скорее всего, придут консерваторы во главе с Пьером Пуальевром, которого называют «канадским Трампом». С ним избранному президенту США, думаю, будет проще договариваться, например, о совместной борьбе с миграцией», – рассуждает политолог.

    Он напомнил, что эта проблема характерна и для южных границ, но Трамп также будет пытаться побороть и контрабанду наркотиков. «Мексиканские картели зарабатывают миллиарды долларов на поставках запрещенных веществ, опиоидов в США. Это вызывает большой кризис в Америке: например, по 100 тыс. граждан умирают ежегодно от передозировки. Поэтому для республиканцев этот вопрос стоит уровнем повыше, чем Китай, Иран, Россия или какие-либо другие страны», – отметил эксперт.

    Дудаков допускает, что по поручению Трампа может быть проведена ограниченная военная операция против картелей в Мексике «Шок и трепет» с нанесением ракетных ударов по их инфраструктуре. «В то же время, конечно, это поставит в очень сложное положение отношения Вашингтона и Мехико, в которых и на текущий момент наблюдаются проблемы», – уточнил спикер.

    «Пока же возможное введение пошлин на товары из Канады и Мексики призваны заставить эти страны побороть потоки нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Подобная мера – своего рода требование к местным властям к кооперации», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп пообещал ввести высокие таможенные пошлины для Канады, Мексики и КНР. Как отмечает The New York Times, все перечисленные страны являются крупнейшими торговыми партнерами США. Так, в отношении Мехико и Оттавы планируется увеличение налогов до 25%. Ограничения будут действовать до тех пор, пока государства не отрегулируют поток наркотиков и движение мигрантов в Штаты.

    Кроме того, республиканец пообещал довести размер пошлин на товары из Китая до 10%. Причем данные тарифы будут действовать поверх иных норм, принятых против Пекина ранее. По его оценке, Поднебесная предпринимает недостаточно усилий для пресечения незаконного потока наркотиков в США. Действие законодательных правок будет продолжаться до тех пор, пока КНР не предпримет необходимых мер по решению данной проблемы.

    Как отмечает сам Трамп, данные решения будут приняты 20 января, то есть в первый же день его возвращения в Белый дом. При этом планируемые ограничения, скорее всего, будут нарушать условия торгового соглашения, заключенного между США, Мексикой и Канадой. Напомним, документ был подписан в 2020 году, во времена первого срока республиканца.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможный антикитайский курс администрации Трампа.

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    26 ноября 2024, 13:59 • Новости дня
    Американцы высказались за прекращение помощи Украине

    51% американцев считают необходимостью прекращение военной помощи Украине

    Американцы высказались за прекращение помощи Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Согласно опросу CBS News и YouGov, 51% американцев считают, что США должны прекратить военную помощь Украине, 79% респондентов уверены, что новая администрация Трампа должна сфокусироваться на ограничении этой поддержки.

    Согласно данным опроса, проведенного телеканалом CBS News и социологической службой YouGov, большинство американцев выступают за прекращение военной помощи Украине, сообщает ТАСС. Из более чем 2,2 тыс. опрошенных 51% считают, что США не должны продолжать отправку оружия и военной поддержки Киеву, в то время как 49% по-прежнему поддерживают такие меры.

    Кроме того, 79% респондентов полагают, что ограничение помощи Украине должно стать приоритетной задачей для администрации избранного президента Дональда Трампа. Из них 33% считают, что это должно быть «высокоприоритетной» задачей, а 36% присвоили ей «среднюю степень приоритетности». Опрос проводился в период с 19 по 22 ноября и охватил широкий круг американцев.

    Администрация нынешнего президента США Джо Байдена активно поддерживала Украину, предоставляя гуманитарную и военную помощь, в том числе обучение украинских военных, на сумму, превышающую 59 млрд долларов. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что увеличение поставок оружия Украине не изменит их решимости во время специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обещал урегулировать конфликт еще до своей инаугурации в начале следующего года, Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку.

    Киев пообещал Трампу энергоресурсы и минералы, включая литий, в обмен на военную помощь.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 14:49 • Новости дня
    Байден пошутил об увольнении

    Байден пошутил об увольнении с работы официантом на Дне благодарения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден пошутил, что его уволили после раздачи еды на мероприятии в честь Дня благодарения, добавив, что ему «лучше убраться отсюда».

    Байден во время мероприятия в честь Дня благодарения пошутил о своем увольнении, передает РИА «Новости». Он около часа раздавал еду гостям и заявил: «Мне только что сообщили, что я уволен».

    Байден также упомянул свой возраст и добавил, что ему «лучше убраться отсюда».

    Ранее президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН забыл, где находится. Также Байден допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена на ужине в Белом доме, а на мероприятии автомобильного профсоюза в Иллинойсе ему подарили футболку, которую он не смог самостоятельно надеть.

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    26 ноября 2024, 06:33 • Новости дня
    Маск: Ремонт в Пентагоне занимает больше времени, чем строительство

    Маск заявил о высоком уровне бюрократии в Пентагоне, замедляющем ремонт

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск раскритиковал бюрократию Пентагона, отметив, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, что дольше строительства здания в 1940-х годах.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство уровнем бюрократии в Пентагоне, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация дошла до того, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, в то время как все здание ведомства было построено за 16 месяцев в 1940-х годах. Маск сделал это заявление после встречи с высокопоставленными военными чиновниками.

    Эти слова Маска стали ответом на высказывания бизнесмена Вивека Рамасвами, который ранее заявлял, что бюрократия значительно увеличивает расходы за счет сомнительных статей. Маск подчеркнул, что это не связано с численностью сотрудников, а скорее с неэффективностью управленческих процессов.

    В прошлом Маск уже поднимал вопросы эффективности государственных расходов. Он упоминал о новом департаменте по достижению госэффективности в США (DOGE), задачей которого является повышение эффективности использования военных бюджетов. Маск и Вивек Рамасвами были назначены на руководящие должности в этом департаменте, что подтвердил Дональд Трамп после победы на президентских выборах.

    Илон Маск также регулярно поддерживает Дональда Трампа и активно участвует в обсуждении вопросов американской политики, делая заявления и комментируя события в своей социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделав их дорогими и неэффективными, по мнению Илона Маска.

    Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству, так как в 2023 финансовом году страна потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

    Он и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

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    26 ноября 2024, 01:52 • Новости дня
    National Review обвинил Байдена в безответственности по Украине

    National Review раскритиковал стратегию Байдена в поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Как сообщает РИА «Новости», журнал National Review подверг критике подход Джо Байдена к конфликту на Украине. В публикации сказано, что администрация Байдена явно демонстрирует безответственность и недостаточное стратегическое мышление. В статье отмечается, что американский президент медлил в предоставлении Украине необходимых систем вооружения, несмотря на просьбы Киева.

    Журнал указывает, что решение разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории было запоздалым. Это, по мнению авторов, связано с желанием дать украинским военным больше возможностей до вступления в должность Дональда Трампа.

    В публикации National Review говорится: «Неохотное согласие Байдена на одну из запросов Украины ставит под сомнение его стратегическое мышление, каким бы оно ни было». Также указывается, что если единственной причиной разрешения на использование ATACMS стало опасение, что Трамп может этого не сделать, то это является обвинительным актом в адрес администрации Байдена.

    Издание подчеркивает, что действия Байдена привели Украину в положение, когда ее население настроено просить о мире, а Запад может столкнуться с очередным замороженным конфликтом. Это, в свою очередь, ухудшит безопасность в Европе. Публикация резюмирует, что администрация оставит Трампу «плохое положение дел», которое заметно ухудшилось.

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что представители администрации Трампа часто говорят о мире и мирных планах, в то время как действующая администрация предпочитает провокации.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны». По информации Bloomberg, Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины перед возможным возвращением Трампа в Белый дом.

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    26 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Трамп пообещал 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады

    Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за миграции

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о планах ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести пошлины в 25% на все товары, импортируемые из Мексики и Канады, как меру борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это станет одним из его первых шагов на посту президента.

    На своей странице в Truth Social Трамп написал: «Все знают, что тысячи человек попадают [в США] из Мексики и Канады, из-за чего преступность и наркотрафик достигли невиданных ранее показателей. 20 января одним из моих первых указов станет подписание всех необходимых документов, чтобы взимать с Мексики и Канады тарифы в 25% на все поставляемые в США товары». По его словам, у обеих стран есть все возможности для решения данной проблемы.

    Кроме того, Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена. Он сообщил, что китайские власти обещали бороться с наркоторговлей, но до сих пор не выполнили своих обещаний. Трамп подчеркнул, что до тех пор, пока ситуация не изменится, США будут взимать дополнительные 10% пошлин на всю китайскую продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская Комиссия по наблюдению за экономикой и безопасностью в отношениях США и Китая (USCC) рекомендовала лишить Китай статуса постоянных нормальных торговых отношений, что может привести к значительным экономическим потерям для Китая.

    Незаконные перевозчики призывают мигрантов пересекать границу США с Мексикой до инаугурации Дональда Трампа, опасаясь ужесточения иммиграционной политики. Дональд Трамп обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.

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    26 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Трампа в содействии поставкам фентанила

    Представитель Китая в США заявил о несостоятельности обвинений Трампа в фентаниле

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай опроверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, заявив о несоответствии этих заявлений фактам и реальности.

    Китай отверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, пишет РИА «Новости». Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что заявления Трампа противоречат фактам и реальности. Он подчеркнул, что восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало важной договоренностью между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

    На встрече в Сан-Франциско в 2023 году лидеры договорились о возобновлении взаимодействия антинаркотических ведомств двух стран. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками. По словам Лю, китайская сторона ответила на запросы США о проверке информации по определенным делам и предприняла необходимые действия.

    Лю Пэнъюй добавил, что сотрудничество в этой области доказывает несостоятельность обвинений о содействии Китая поступлению фентанила в США. Он подчеркнул, что такого рода обвинения противоречат «как фактам, так и реальности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в докладе спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю говорится, что Китай причастен к фентаниловой эпидемии в США, так как напрямую субсидировал производство и экспорт запрещенных компонентов фентанила и других синтетических наркотиков.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена.

    Министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против Китая из-за предполагаемой поддержки России на Украине.

    Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что сотрудничество России и КНДР может спровоцировать укрепление альянса США с Японией и Южной Кореей, что вызывает беспокойство у Китая.

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    26 ноября 2024, 04:48 • Новости дня
    Депутат Госдумы предсказал провокации против России до конца срока Байдена

    Толмачев заявил о возможных провокациях против России до окончания полномочий Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Александр Толмачев заявил, что провокации против России возможны до завершения срока президента США Джо Байдена, отметив роль журналистов в их подготовке.

    Провокации в отношении России могут происходить до окончания полномочий президента США Джо Байдена, сообщает РИА «Новости». Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что напряженность будет увеличиваться, а провокации могут быть подготовлены аффилированными журналистами.

    Толмачев также отрицает, что Россия могла бы использовать «отравленные» посылки в качестве метода воздействия. «Для врага у нас всегда готовы 'Орешник', 'Гвоздика', 'Гиацинт', 'Пион' и другая флора, а подлые жесты нам ни к чему», – заявил депутат.

    Контекстом его высказывания стало крушение самолета DHL около Вильнюса. Британская газета Times изложила версию о возможной причастности Москвы к инциденту через «посылки, способные взорвать самолет». Самолет летел из Лейпцига в Вильнюс, в результате крушения погиб пилот, гражданин Испании, а трое пострадавших находятся в больницах.

    Полиция и прокуратура Литвы начали расследование, рассматривая версию теракта, однако конкретных данных пока нет. Times сообщала, что в логистических центрах DHL в Британии и Германии произошли инциденты с посылками, за которые, по версии газеты, могла быть ответственна российская военная разведка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные и сотрудники СБУ посетили лабораторию Министерства энергетики США в Айдахо для обучения методам сбора «доказательств ядерных атак» сообщило издание Defense One.

    Западные политики и эксперты нашли новый повод для обвинений в адрес России после разрыва двух подводных кабелей в Балтийском море. КНДР обвинила США в враждебных действиях, которые могут привести к реальной войне на Корейском полуострове, и потребовала прекратить провокации.

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    26 ноября 2024, 14:08 • Новости дня
    Трамп предложил девочке миллионы за покупку ее волос

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп выразил желание купить волосы темнокожей девочки за миллионы долларов во время встречи в своем гольф-клубе во Флориде.

    На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как Трамп, управляя гольф-каром, останавливается рядом с девочкой и выражает восхищение ее кудрявыми волосами, передает РИА «Новости».

    «Мне нравится эта девочка. Мне нравятся ее волосы. Я хочу ее волосы. Я куплю твои волосы, я заплачу тебе миллионы», – сказал политик. После этого он посадил девочку в гольф-кар, обменялся с ней несколькими фразами, сфотографировался и уехал один.

    При этом неясно, с какой целью Трамп предложил столь щедрую сумму за волосы девочки. Сам 78-летний политик не дал комментариев по поводу возможной цели этой необычной покупки.

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    26 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Трамп после угроз 25-процентными тарифами «хорошо» поговорил с Трюдо о торговле

    Reuters: Трамп обсудил торговлю и безопасность границ с Трюдо после угроз тарифами

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп провел «хороший» разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о торговле и безопасности границ после угрозы ввести 25-процентные тарифы на канадские товары из-за проблем с нелегальной иммиграцией и наркотрафиком, отмечает Reuters.

    Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп провел «хороший» разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о торговле и безопасности границ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Разговор состоялся после угрозы Трампа ввести 25-процентные тарифы на товары из Мексики и Канады.

    Ранее Трамп сообщил, что с 20 января, после вступления в должность, он подпишет указ о введении тарифов на товары из этих стран. Данные меры связаны с проблемой нелегальной иммиграции и притоком наркотрафика в США.

    По данным источника, обсуждение с Трюдо касалось торговых вопросов и безопасности на границах. «Это был хороший разговор, и они продолжат поддерживать контакты», – приводит агентство слова источника.

    В ночь на вторник Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик.

    Между тем незаконные перевозчики активно призывают мигрантов, стремящихся попасть в США через Мексику, поторопиться с пересечением границы до его инаугурации 20 января 2025 года, опасаясь ужесточения иммиграционной политики.

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    26 ноября 2024, 02:14 • Новости дня
    Президент Колумбии поддержал планы Трампа по Украине

    Густаво Петро приветствовал приверженность Трампа прекращению конфликтов на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Колумбии Густаво Петро приветствовал планы Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине и выразил готовность поддержать его инициативы по восстановлению мира.

    Президент Колумбии Густаво Петро, как передает ТАСС, направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором приветствовал его планы прекращения конфликтов на Украине, в Судане и Газе. В письме Петро выразил готовность правительства Колумбии поддержать все инициативы Трампа, направленные на восстановление мира и прекращение насилия.

    Густаво Петро также поздравил Трампа с победой на выборах, отметив, что американский народ сделал свой выбор, заслуживающий высокого признания. Президент Колумбии подчеркнул, что между Колумбией и США давно установлены прочные и стратегические партнерские отношения. В письме Петро указал на важность диалога между Севером и Югом в текущие критические времена.

    Колумбийский лидер обратил внимание Трампа на потенциал Латинской Америки в области чистой энергетики, который США могли бы использовать для удовлетворения своих энергетических потребностей, способствуя борьбе с изменением климата. Петро также подчеркнул необходимость многостороннего подхода к решению таких проблем, как борьба с наркотиками и миграция, отметив, что устойчивый способ решения проблемы мигрантов заключается в содействии процветанию в их странах.

    В заключение Петро выразил уверенность, что срок Трампа укрепит дружбу между двумя странами, и призвал продолжать стремление к общему процветанию и справедливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал National Review подверг критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины и обвинил ее в недостаточном стратегическом мышлении и запоздалых решениях в публикации.

    Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, как сообщил Дмитрий Песков в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

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    26 ноября 2024, 10:33 • Новости дня
    Киев пообещал Трампу энергоресурсы в обмен на помощь

    The Washington Post: Киев предложил Трампу энергоресурсы и минералы за военную помощь Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Политики Киева пытаются убедить Трампа оказать военную помощь, предлагая взамен энергоресурсы и полезные ископаемые, включая литий, пишет The Washington Post.

    Украинские политики и бизнесмены обратились к избранному президенту США Дональду Трампу с предложением о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post. Они обещают предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Руководитель «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов заверил американскую сторону в высокой прибыли от продажи энергоресурсов. В интервью WP Владимир Василюк, советник Верховной рады, подчеркнул необходимость передать США полезные ископаемые, особенно литий, который востребован в высокотехнологичных индустриях.

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что важно донести до администрации Трампа логику помощи, указывая на потенциальные выгоды от инвестиции в виде военной и материальной поддержек. В Киеве уверены, что это поможет республиканцам достигнуть своих политических целей.

    Тем не менее WP подчеркивает, что Зеленскому будет нелегко убедить Трампа, так как его окружение, включая Джеймса Дэвида Вэнса и Илона Маска, ставят под сомнение целесообразность поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за стратегические ресурсы Украины, включая литий, уран, титан и графит, стоимость которых оценивается в триллионы долларов.

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    26 ноября 2024, 22:49 • Новости дня
    Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Трампом о Путине

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Карл Нехаммер рассказал, что во время телефонного разговора Дональд Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине и обсуждением украинского конфликта.

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом текущую ситуацию на Украине и высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине, передает РИА «Новости». Нехаммер поделился, что разговор длился около получаса, и Трамп проявил интерес к его мнению о Путине. Канцлер отметил подготовленность Трампа и его желание разобраться в конфликте между Россией и Украиной.

    Нехаммер предложил Австрию в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Трамп может придать новой динамики ситуации. Трамп ранее обещал добиться урегулирования путем переговоров и даже заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине в течение одного дня.

    Владимир Путин, в свою очередь, выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и вывод украинских войск с новых российских регионов. Он также предложил отказ от вступления Украины в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Киевом в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Дональду Трампу провести переговоры по разрешению украинского конфликта на территории Австрии. Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, при этом Маккол сообщил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

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    26 ноября 2024, 12:23 • Новости дня
    Байден украл у военных США булочку
    Байден украл у военных США булочку
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Джозеф Байден принял участие в праздновании Дня благодарения на базе береговой охраны, там он взял и съел одну из гавайских булочек, которые должен был раздать военнослужащим.

    Президент был в приподнятом настроении, шутил и смеялся с собравшимися. В какой-то момент, когда он находился у стола с едой, Байден взял гавайскую булочку из корзинки и быстро съел ее, передает «Российская газета» со ссылкой на New York Post.

    Во время этого события в зале играл хит Синди Лопер «Girls Just Want to Have Fun». Байден также шутил о своем «увольнении».

    В мае 2023 года президент США во время торжественной церемонии в академии ВВС США в Колорадо споткнулся и упал на сцене. В августе 2024 года он заявил, что не помнит, сколько полных лет ему сейчас.

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    26 ноября 2024, 22:20 • Новости дня
    Трамп задумал провести прямые переговоры с Ким Чен Ыном

    Reuters: Трамп может возобновить переговоры с лидером КНДР для снижения риска конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.

    Как сообщает агентство Reuters, команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность организации прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Источники агентства утверждают, что этот шаг может быть предпринят для снижения риска вооруженного конфликта между странами.

    По имеющимся данным, Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по этому вопросу. Тем не менее данная возможность активно обсуждается его командой. Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что Россия не исключает желание Трампа повторить опыт предыдущих встреч с Ким Чен Ыном.

    Напомним, что первый саммит между США и КНДР состоялся в июне 2018 года в Сингапуре, а второй – в феврале 2019 года в Ханое. Оба лидера провели несколько встреч, включая переговоры с глазу на глаз, но не смогли достичь официальных договоренностей. Последняя встреча состоялась 30 июня 2019 года в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший северокорейский дипломат Ри Иль Гю заявил, что при возвращении Дональда Трампа на пост президента США КНДР может начать диалог с Вашингтоном для достижения частичного снятия санкций. Дональд Трамп планирует использовать комбинированный подход угроз и дружбы для разрыва союза Китая, России, Ирана и КНДР. США рассматривают возможность увеличения ядерного арсенала из-за якобы угроз со стороны Китая, России и КНДР.

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