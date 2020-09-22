Речь Трампа оказалась самой короткой за историю его выступлений в ООН

Речь президента США Дональда Трампа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник стала его самым коротким выступлением в организации за все время президентства.

Дональд Трамп выступил в ООН за семь минут, передает ТАСС.

При этом все предыдущие годы президент США значительно превышал отведенные на выступление 15 минут. В прошлом году он выступал более 36 минут, в 2018 году – также около получаса. В 2017 году речь американского лидера продлилась более 41 минуты.

Сообщается, что перед сравнительно коротким выступлением Трампа постпред США при ООН Келли Крафт долго представляла выступающего, отметив роль США как посредника во многих спорных вопросах ряда стран.

Крафт упомянула о договоренностях между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, соглашении между Сербией и Косовом, а также о соглашении России и Турции о прекращении огня в сирийском Идлибе.

Ранее сообщалось также о речи на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президента России Владимира Путина. Президент России предложил ввести «зеленые коридоры» для торговли без торговых войн и санкций, сказал, что «ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века», а также высказал мнение, что восстанавливать глобальную экономику предстоит еще очень долго.