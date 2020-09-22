Путин предложил создать «зеленые коридоры» для торговли без санкций

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил ввести «зеленые коридоры» для торговли без торговых войн и санкций.

«Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», – цитирует Путина РИА «Новости».

«Расчистка от санкций» может стать хорошим подспорьем для восстановления экономики, а также снижения безработицы в мире, сказал президент.

Также Путин заявил, что оценить масштабы шока из-за коронавируса пока невозможно, восстановление мировой экономики будет долгим. Для этого потребуются новые нестандартные решения, добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на 75-й сессии ГА ООН заявил, что организация должна привлечь Китай за возникновение пандемии коронавируса.