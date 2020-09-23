Россия призвала Германию не менять позицию по «Северному потоку – 2»

Российская сторона надеется, что правительство Германии останется приверженным реализации проекта «Северный поток – 2», заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью изданию Berliner Zeitung.

Нечаев напомнил, что проект строительства газопровода «соответствует европейским нормам и получил все необходимые разрешения», передает ТАСС.

«Правительство ФРГ до сих пор придерживалось реализации проекта, и мы надеемся, что так это и останется», – сказал дипломат. Он также отметил, что только за счет альтернативных источников Германии не покрыть потребности в энергии.

«Что касается «Северного потока – 2», то это международный коммерческий проект», – констатировал посол.

«Конечно, Германия и ЕС должны сами определять свою энергобезопасность. Нельзя принять того, что сенаторы США отправляют письма с угрозами европейским компаниям и органам», – подчеркнул дипломат, отметив, что «в международных отношениях никогда не нужно терпеть попыток шантажа».

Нечаев отметил, что критики России в Германии и США часто говорят, что не все в Восточной Европе хотели бы сближения Москвы и Берлина. «Здесь важную роль играют очевидные экономические интересы: Польша хочет сама стать энергетическим центром Европы и поэтому выступает против «Северного потока – 2», – заметил дипломат.

«Мы, конечно, сожалеем по поводу антироссийской политики, которой сейчас придерживается правительство в Варшаве», – добавил российский посол.

Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что главной целью раскручивания так называемого дела Навального для некоторых стран Запада является блокировка строительства «Северного потока – 2». Он указал, что усилия по блокировке строительства газопровода «представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа». «Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», – подчеркнул Нарышкин.

Глава СВР отметил, что в этом контексте показательными являются призывы президента США Дональда Трампа к Германии выйти из «Северного потока – 2», заявления госсекретаря Майка Помпео о включении газопровода в новую редакцию закона «О противодействии противникам Америки через санкции», а также угрозы нескольких сенаторов-республиканцев руководству немецкого порта Мукран.

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что Берлин предложил США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против газопровода «Северный поток – 2».

В минфине Германии отказались от комментариев по поводу информации о попытке Берлина заключить соглашение с Вашингтоном об отказе от санкций против «Северного потока – 2». В правительстве ФРГ заявили, что переговоры Берлина и США по этой теме секретны.

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