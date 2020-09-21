В Германии ответили на сообщения о предложенной США сделке по «Северному потоку – 2»

В Минфине Германии отказались от комментариев по поводу информации о попытке Берлина заключить соглашение с Вашингтоном об отказе от санкций против «Северного потока – 2», заявила представитель ведомства на брифинге в столице ФРГ.

«Не могу сообщить вам о новом положении вещей», – сказала она, отвечая на вопрос о готовности Минфина признать факт существования такого письма в Вашингтон.

Вместе с тем, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя данные о возможной сделке с США, заявил, что переговоры министерства секретны, передает РИА «Новости».

«Переговоры, которые ведет немецкий министр финансов, как и другие министры, так и письменный обмен, секретны, мы принципиально не говорим об их содержании», – сказал Зайберт.

Он отметил, что правительство Германии «выступает за то, чтобы в поставках природного газа имелось как можно больше путей доставки и источников, и СПГ играет здесь важную роль, так как это может служить для дальнейшей диверсификации поставок газа в Германию и Европу».

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2».

По данным источников газеты, Германия предложила вложить до 1 млрд евро в строительство на территории страны двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что разговоры о сделке нежизнеспособны, потому что санкции со стороны США последуют в любом случае.