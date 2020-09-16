Эксперт оценил вероятность сделки между ФРГ и США по «Северному потоку – 2»

«Разговоры о сделке нежизнеспособны, потому что санкции со стороны США последуют в любом случае», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал сообщения о предложении правительством Германии миллиардной сделки США с целью добиться отказа Вашингтона от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2».

«До истории с отравлением Навального такая сделка могла бы рассматриваться, но сейчас она не актуальна ни для США, ни для Германии. Эти разговоры нежизнеспособны, потому что санкции со стороны Вашингтона будут в любом случае, причем в жестком варианте», – считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«К тому же не ясно, с кем в США можно было бы заключить такое соглашение. Разные ветви власти, в том числе Госдеп США и администрация Белого дома, имеют полномочия вводить санкции», – пояснил эксперт.

Также не понятно, в чем может заключаться предмет сделки. Не ясно, речь идет просто о строительстве СПГ-терминалов или о заключении долгосрочного и твердого контракта на поставку самого СПГ, сказал Юшков.

«В принципе, за пару лет можно построить плавучие СПГ-терминалы, а затем года за три-четыре возвести стационарные объекты. Но в Европе традиционная загрузка подобных терминалов сохраняется на уровне 25-30%. То есть их основные мощности простаивают», – добавил эксперт.

«Еще один вопрос – насколько СПГ-терминалы могли бы составить конкуренцию российскому газу на немецком рынке. Через «Северный поток – 2» газ должен идти транзитом через Германию в Австрию, а затем распространяться по другим странам. Поэтому «Северный поток – 2» не конкурировал бы напрямую с СПГ», – заключил Юшков.

Ранее правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщило немецкое издание Die Zeit.

По данным источников газеты, Германия предложила вложить до 1 млрд евро в строительство на территории страны двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. «В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока – 2», – цитирует ТАСС письмо вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленное 7 августа главе минфина США Стивену Мнучину.

Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным. При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермаер также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что «Северный поток – 2» базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний.

В июне Еврокомиссия выступила против «введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальные санкции США для продолжения строительства «Северного потока – 2».

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