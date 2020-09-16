Германия предложила США сделку в обмен на отказ от санкций против «Северного потока – 2»

Правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2», сообщило немецкое издание Die Zeit.

По данным источников газеты, Германия предложила вложить до 1 млрд евро в строительство на территории страны двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. «В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока – 2», – цитирует ТАСС письмо вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленное 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину.

Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным. При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермаер также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что «Северный поток – 2» базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний.

В июне Еврокомиссия выступила против «введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальных санкций США для продолжения строительства «Северного потока – 2».