США объявили о создании коалиции против «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты намерены создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Соединенные Штаты считают, что газопровод «Северный поток – 2» создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, я знаю, глубоко волнует многих немцев», – сказал Помпео в интервью Bild, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что строительство газопровода «Северный поток – 2» не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению, из-за того, что произошло с (российским блогером Алексеем) Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, в связи с зависимостью от российского газа», – добавил госсекретарь США.

Он отметил, что Вашингтон «дал понять, что применение химического оружия» неприемлемо.

«Когда химическое оружие применили против Скрипалей, мы применили решительные меры. Нет каких-либо причин ожидать, что США не отреагируют должным образом на то, что, вероятно, произошло, когда все факты станут доступны», – подчеркнул Помпео.

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2».

В минфине Германии отказались от комментариев по поводу информации о попытке Берлина заключить соглашение с Вашингтоном об отказе от санкций против «Северного потока – 2». В правительстве ФРГ заявили, что переговоры Берлина и США по этой теме секретны.

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