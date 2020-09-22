В Австралии занялись спасением черных дельфинов

Австралийцы начали операцию по спасению нескольких сотен черных дельфинов-гринд, выбросившихся на берег в городе Стран на западе австралийского штата Тасмания.

На берегу находится почти 300 дельфинов, при этом десятки животных уже мертвы, передает CNN.

В настоящий момент спасатели оттаскивают дельфинов в воду. Операция может занять до нескольких дней – это вызывает опасения у спасателей, поскольку они не уверены, что животные смогут провести столько времени на суше.

Биолог Крис Карлайон назвал погодные условия «идеальными», отмечается максимально возможный уровень влажности воздуха.

Объясняя причины массового выброса на берег, Карлайон предположил кормление дельфинов на берегу или случайный выброс нескольких особей, за которым потянулись все остальные.

В июле сообщалось, что волонтеры в Крыму обнаружили мертвыми двух детенышей дельфинов с идентичными порезами под грудным плавником.

В мае 2018 года браконьеры с украинского судна «ЯМК-0041», задержанные у крымского берега, погубили 46 дельфинов. Также погибли акулы и камбалы.