У Крыма украинские браконьеры убили 46 дельфинов

Браконьеры с судна «ЯМК-0041», задержанные у крымского берега, погубили 46 дельфинов. Также погибли акулы и камбалы.

Фотографии животных разместил в своем аккаунте Facebook журналист Олег Крючков. На фото погибшие особи дельфинов на борту судна.

«Решил опубликовать... страшные кадры. Нужно публиковать! От рук украинских браконьеров погибли 46 дельфинов. Пограничники подняли больше девяти километров сетей. Разговаривал с пограничниками, девять километров они в наших терводах сетей поставили. В украинских – сотни километров», - пишет Крючков.

Браконьеры нанесли ущерб экологии Черного моря размером около 440 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Крымские пограничники возвратили в естественную среду обитания 161 камбалу, три акулы-катрана и четыре зеленых краба. Погибли 46 дельфинов, 2 акулы и 17 камбал.

Напомним, что капитан рыболовецкого судна «ЯМК-0041» был арестован за браконьерство в России и на Украине. При этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что данное судно не имело разрешения на пересечение границы между Украиной и Россией.