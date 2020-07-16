В Крыму обнаружили зарезанных детенышей дельфинов

Волонтеры обнаружили в Крыму двух детенышей дельфинов с идентичными разрезами под грудным плавником, сообщили в пресс-службе Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море».

«С наступлением сезона рождения и выкармливания малышей у дельфинов, совпадающего с сезоном промысла рыбы, мы начали находить детенышей с ножевыми ранениями, каждый раз в идентичной части тела», – передает «Крымское информационное агентство» сообщение пресс-службы.

Первого детеныша азовки волонтеры нашли 29 июня в акватории Балаклавы. При осмотре они обнаружили разрез под грудным плавником, при этом линейная форма раны и ровные края указывали на то, что она была нанесена острым и плоским колюще-режущим оружием.

Второго детеныша обнаружили 2 июля в поселке Новый Свет с аналогичным увечьем.

«Аутопсия, проведенная нашими ветеринарными специалистами, выявила проникающее ранение в грудную полость, при этом удар был настолько сильным, что поспособствовал развитию массированного кровоизлияния в окружающие мягкие ткани», – пояснили в пресс-службе.

Экспертиза показала, что оба детеныша пребывали в отличной физической форме. Именно ранения привели к их гибели и получить их случайно они не могли. Вероятнее всего, увечья животным нанесли рыбаки в ходе выборки сетей.

Напомним, в мае 2018 года браконьеры с украинского судна «ЯМК-0041», задержанные у крымского берега, погубили 46 дельфинов. Также погибли акулы и камбалы.