Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,31%, до 76,3675 руб., курс евро увеличился на 0,18%, до 89,7625 рублей.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.05 курс доллара находился на уровне 76,2825 руб. (+0,2%), евро рос до 89,6075 руб. (+0,01%).

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