AP: Зеленский приедет в Берлин в среду для участия в звонке европейских лидеров Трампу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и лидерами Европы и США, сообщает AP.

Визит состоится накануне саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, участие в котором представители европейских и украинских властей не примут.

Мерц организует серию виртуальных встреч, чтобы, как отмечается, «голос европейских и украинских лидеров был услышан» до проведения важного саммита. Сначала Зеленский встретится с европейскими лидерами, после чего примерно через час проведет виртуальные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В заключение состоится еще одна видеоконференция с участием стран «коалиции желающих» – государств, которые готовы участвовать в поддержании будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Ранее Мерц пообещал помочь Украине в разработке собственных дальнобойных ракетных систем, не ограниченных западными условиями по применению и выбору целей.

В последний раз Зеленский посещал Берлин в конце мая. Трамп накануне заявил, что намерен выяснить, насколько серьезно президент России Владимир Путин настроен на завершение конфликта, назвав предстоящий саммит «ознакомительной встречей» для оценки намерений российской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выразили поддержку России и Владимиру Путину перед предстоящей встречей с Дональдом Трампом на Аляске. Дональд Трамп отказался подтвердить участие Владимира Зеленского в переговорах на Аляске. Трамп также заявил, что встреча с Путиным на Аляске станет предварительным этапом диалога между Москвой и Вашингтоном.