Трамп подтвердил выполнение Китаем торговой сделки с США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Огайо подтвердил выполнение Китаем торговой сделки с США. При этом глава Белого дома добавил, что после пандемии соглашение потеряло свое значение.

«Мне тяжело с Китаем <...>, хотя они покупают много [американской продукции] и эта торговая сделка была невероятной. По всей справедливости [надо сказать]: они (власти Китая) ее придерживаются», – приводит слова главы Белого дома ТАСС.

«Крупнейший заказ кукурузы в истории нашей страны. Крупнейший заказ соевых бобов. Крупнейший заказ скота», – перечислил Трамп шаги Китая в рамках торговой сделки.

«Однако, – заметил глава Белого дома, – теперь это значит меньше». «Если бы на нас не обрушилась эта пандемия, которую они (власти Китая) могли остановить, то это значило бы много. Но сейчас для меня это значит намного меньше», – добавил Трамп.

«Я ладил с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином), но [теперь] не знаю – после случившегося [распространения нового коронавируса на территории США]», – сказал глава американской администрации.

В прошлую среду Трамп заявил, что изменил свое отношение к торговой сделке с Китаем из-за начала пандемии нового коронавируса.

В июле Трамп заявил о снижении значения торговой сделки с Китаем для США на фоне пандемии коронавируса. Он также возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир».

В начале июля Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Ранее Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

Глава МИД Китая заявил об утрате Вашингтоном разума, нравственности и доверия.

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