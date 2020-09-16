Трамп объяснил изменение отношения к сделке с Китаем

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16 сентября, среда  |  Последнее обновление — 07:46  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
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Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...
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Ковидобесие все дальше от здравого смысла

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все исключительно гуманно. Никакого принуждения. Никакого «посадить на клей ПФК». Надо создать вокруг ношения маски атмосферу принятия и доброжелательности. Психологи учат тонко и органично вводить маску в повседневные поведенческие практики ребенка. Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции

Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Трамп объяснил изменение отношения к сделке с Китаем

       16 сентября 2020, 06:59
    Фото: Yuri Gripas/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что изменил свое отношение к торговой сделке с Китаем из-за начала пандемии нового коронавируса.

    Трамп признался, что пандемия нового коронавируса стала самым трудным моментом его президентства, передает ТАСС. «Я узнал, что жизнь очень хрупка», – сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, чему он научился в ходе этого испытания.

    «Я заключил великолепное торговое соглашение с Китаем, но <...> я теперь настолько по-другому отношусь к нему <...>. Оно было хорошим для нас, но я не рассматриваю его так же, как раньше, из-за всего ужаса этой болезни. Ее действительно можно было остановить на границе», – сказал Трамп в эфире телеканала ABC.

    В июле Трамп заявил о снижении значения торговой сделки с Китаем для США на фоне пандемии коронавируса. Он также возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир».

    В начале июля Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Ранее Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».

    Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

    Глава МИД Китая заявил об утрате Вашингтоном разума, нравственности и доверия.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о подготовке Китая к «финансовому разводу» с Америкой.

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