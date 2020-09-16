Трамп объяснил изменение отношения к сделке с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что изменил свое отношение к торговой сделке с Китаем из-за начала пандемии нового коронавируса.

Трамп признался, что пандемия нового коронавируса стала самым трудным моментом его президентства, передает ТАСС. «Я узнал, что жизнь очень хрупка», – сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, чему он научился в ходе этого испытания.

«Я заключил великолепное торговое соглашение с Китаем, но <...> я теперь настолько по-другому отношусь к нему <...>. Оно было хорошим для нас, но я не рассматриваю его так же, как раньше, из-за всего ужаса этой болезни. Ее действительно можно было остановить на границе», – сказал Трамп в эфире телеканала ABC.

В июле Трамп заявил о снижении значения торговой сделки с Китаем для США на фоне пандемии коронавируса. Он также возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир».

В начале июля Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Ранее Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

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