Российские и белорусские военные выполнили совместное десантирование в рамках учений

Военнослужащие из состава многонациональной тактической группы Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии десантировались с высоты 600 метров во время совместных учений «Славянское братство-2020», сообщило Минобороны России.

«Десантирование российских и белорусских десантников проводилось утром на незнакомую для российских военнослужащих площадку приземления «Сахара», находящуюся в приграничном районе Брестской области Республики Беларусь», – передает заявление оборонного ведомства ТАСС.

В Минобороны уточнили, что более 250 десантников двух стран десантировались из шести самолетов Ил-76МД ВКС РФ и самолета Ил-76 ВВС Белоруссии. Прыжки прошли на парашютных системах Д-10 и Д-6 серии 4 «с высоты покидания воздушного судна около 600 метров, при скорости более 340 километров в час». Подразделения специального назначения использовали парашютные системы «Арбалет – 2» и «Лесник, кроме того, была десантирована БМД-2.

«После приземления личный состав приступил к отработке тактических действий по захвату важных объектов условного противника», – добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России и Белоруссии отработали совместные тактические действия на новейших БМД-4М (боевых машинах десанта) и БТР-МДМ «Ракушка» (бронетранспортерах).

Учения, на которых отрабатываются совместные контртеррористические действия, стартовали 14 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии. От российской стороны в учениях участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Первый этап маневров завершится 25 сентября.