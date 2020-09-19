Новейшие БМД и БТР задействовали на российско-белорусских учениях

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19 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Новому российскому супер-танкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить мировой океан? Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США – Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

Столпотворение хасидов на белорусско-украинской границе все еще сохраняется BelaPAN/Reuters
На белорусско-украинской границе перед 18 сентября, когда евреи празднуют Рош ха-Шана, еврейский Новый год, намертво застряли несколько тысяч израильских хасидов – паломников. Украина не пропустила их в Умань, где хасиды традиционно отмечают праздник. Происходящее уже переросло в международный кризис, в котором помимо Минска и Киева участвует и Израиль, и даже госсекретарь США Майк Помпео. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
Обсуждение: 179 комментариев

Как украинцы полюбили американские бомбы

Андрей Манчук, политолог
«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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    Новейшие БМД и БТР задействовали на российско-белорусских учениях

    19 сентября 2020, 12:57

    Военнослужащие РФ и Белоруссии отработали совместные тактические действия на новейших БМД-4М (боевых машинах десанта) и БТР-МДМ «Ракушка» (бронетранспортерах) на учениях «Славянское братство».

    «В рамках совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство – 2020» личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, принимающий участие в учении, отработал тактические действия на полигоне «Брестский», в ходе которых десантники провели слаживание подразделений, действующих в составе многонациональной тактической группы на новейших боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

    В военном ведомстве рассказали, что военнослужащие отработали блокирование населенного пункта, преследование групп условных террористов, вырвавшихся из района блокирования, и уничтожили условных противников с помощью ударов армейской авиации и артиллерии.

    Ранее сообщалось, что российские и белорусские венные провели стрельбы на совместных учениях.

    Учения, на которых отрабатываются совместные контртеррористические действия, стартовали 14 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии. От российской стороны в учениях участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Первый этап маневров завершится 25 сентября.


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