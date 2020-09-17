Российские и белорусские венные провели стрельбы на учениях

Артиллеристы России и Белоруссии на учениях «Славянское братство – 2020» провели совместные стрельбы, сообщили в российском Министерстве обороны.

«Военнослужащие двух стран приступили к выполнению учебных стрельб в рамках операции по поддержанию мира в зоне своей ответственности <... > Все мероприятия проходят в рамках боевого слаживания многонациональной тактической группы, военнослужащие двух стран совместно решают поставленные задачи, отрабатывая помимо практических стрельб вопросы взаимодействия и управления», – цитирует ТАСС сообщение министерства.

По плану маневров, псковские десантники огнем из 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» поразили пункты управления и огневые точки условного противника на незнакомой местности.

Напомним, учения стартовали 14 сентября, первый этап маневров завершится 25 сентября. В ходе учений также российские и белорусские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы.