Киев анонсировал работу над проектами по «переходному периоду» для Донбасса

Вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасса.

Резников заявил в Раде, что «после горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период», и «его важная часть – это создание механизмов переходного правосудия», передает РИА «Новости».

«Что это такое? Согласно принципам ООН – это право на правду и право на справедливость. Это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной», – пояснил он.

При этом вице-премьер выразил мнение, что реинтеграция региона продлится минимум одно поколение, то есть около 25 лет.

«Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвет страну и не создаст новые риски», – пояснил он.

Резников также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса.

«Это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе», – отметил он.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.