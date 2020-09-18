Стали известны подробности задержания подозреваемого в убийстве сестер в Рыбинске

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании несовершеннолетних сестер в Рыбинске прятался от правоохранителей в высокой траве, недалеко от дач и гаражей, сообщили в УМВД.

«Каждый день в поимке подозреваемого принимали участие более 200 сотрудников полиции... Мужчина был обнаружен неподалеку от дачного массива и гаражей. Когда сотрудники полиции прочесывали эту местность, он пытался спрятаться в высокой траве, но его обнаружили. Убегать он не пытался», – сообщили РИА «Новости» в УМВД.

Ранее Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой подозреваемый сознался в убийстве детей.

Об обнаружении тел двух девочек с признаками насильственной смерти в квартире одного из домов в Рыбинске сообщалось во вторник. Отмечалось, что тела детей нашла их мать. Семейство переехало в Рыбинск из Омска.

В ходе расследовании убийства сестер возбудили уголовное дело об изнасиловании, дело передано в Главное следственное управление СК.

Подозреваемым является сожитель матери убитых детей. Он в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после совершения особо тяжких преступлений, включая убийство.

В пятницу подозреваемого задержали.